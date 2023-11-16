En düşük fiyatlı araba fiyat listesine yeni bir model daha eklendi! Bu kadar ucuza satılması şaşkına çevirdi!

Sıfır kilometre otomobil piyasası, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler ve sunulan çeşitli model seçenekleriyle tüketicilere geniş bir seçim imkanı sunuyor. Her bütçeye uygun fiyatlı modeller, yakıt verimliliği, güvenlik ve performans gibi faktörler göz önünde bulundurularak seçilebilir. Uzman tavsiyeleri ve piyasadaki çeşitli seçenekler, alıcıların ihtiyaçlarına en uygun aracı bulmalarına yardımcı olacaktır. Bu dönemde, uygun fiyatlı sıfır kilometre otomobiller, otomobil piyasasının canlanmasına ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamasına büyük katkı sağlar.
Uygun Fiyatlı Sıfır Otomobil Modelleri ve Özellikleri
Hyundai i10: 675 bin TL fiyatıyla piyasada en uygun otomobil modellerinden biri. 1.0 litrelik benzinli motoruyla dikkat çekiyor.
Seat Ibiza: 795 bin TL'ye satılan Seat Ibiza uygun fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Fiat Egea: Fiat Egea, 752.900 TL'den başlayan fiyatıyla piyasada dikkat çeken bir başka model.
Kia Picanto: 780 bin TL'den başlayan fiyatlarıyla Kia Picanto, uygun fiyatlı bir otomobil arayanlar için iyi bir tercih.
Citroen C3: 813 bin TL fiyat etiketiyle Citroen C3, uygun fiyatlı Fransız üretimi bir otomobil.
Renault Taliant Joy: 837 bin 900 TL fiyatıyla Renault Taliant Joy, uygun fiyatlı sıfır otomobiller arasında yer alıyor.