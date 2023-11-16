Akıllı lastiklerle güvenlik ön planda

Bu lastikler maliyetleri azaltarak sürücüleri avantaj sağlıyor.

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri akıllı lastiklerin sürücüleri gereksiz arızalardan koruduğunu hatırlatırken bu teknoloji sayesinde lastik basıncının otomatik olarak optimize edildiğini ve ekstra güvenlik, rahatlık ve verimlilik sunduğunun altını çizdiler.

Konfor ve güvenlik vadediyor

Akıllı lastiklere yönelik başta Batı ülkeleri olmak üzere yoğun bir çalışma söz konusu. Bu çalışmalardan örnek vermek gerekirse; "Sürüş yapılan ortamdaki tüm yol ve alan bilgileri kullandığınız araç akıllı lastikler vasıtasıyla toplayarak çevredeki araçlarla bu bilgiyi paylaşabilecek. Yoğun kar yağışlarında yolun buz tutma veya yol çalışmalarında yolun bozuk olmasından dolayı aracın başına gelecek bir kazanın arkadan gelen diğer araçların uyarılması gelecek dönem için söz konusu. Bununla birlikte akıllı lastik sayesinde ağır fren tahribatlarının önüne geçilebilecek ve araç kazaları minimize edilmiş olacak.

Öne çıkan özellikler

Akıllı lastiklerde öne çıkan özelliklerden birisi de lastiklerin kendi kendilerine bakım yapmalarının sağlanması. Lastik sırtına yerleştirilmiş sensörler, lastik sıcaklığı ve şişirme basıncı hakkında bilgi vererek muhtemel hasarı algılayarak uyarıda bulunuyor. Jantları, sürüş sırasında lastik basıncını ayarlayabilen hava pompaları ile donatılmış olan bu lastikler güvenliği sağlamada insan müdahalesine gerek görmüyor.

Patlasa da giden lastikler

Runflat lastikler de bu bağlamda değerlendirilecek olursa patlama gibi olaylar karşısında maksimum 80 km/s hızla 80 - 100 km daha yolculuk yapmanıza olanak tanıyan lastikler de ayrı bir avantaj sunuyor. Patlasa da giden lastik olarak tanımlanan bu lastikler de ayrı bir konfor vadediyor.

Otoparor Oto Ekspertiz yetkilileri de Türkiye'de lastik teknolojisinin üretim aşamasından itibaren hızlı bir şekilde geliştiğine dikkat çekerken akıllı lastiğin kullanımının yaygınlaştıkça sürüş konforunun artmasıyla birlikte sürücü can güvenliğin sağlanması hususunda önemli bir adımın atılacağına dikkati çektiler