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Daha ucuzu yok! En uygun fiyatlı SUV otomobil Türkiye'ye geldi: Yudo Auto fiyat listesi ve özellikleri bomba!

Çin, son dönemde elektrikli araç piyasasında dünya genelinde büyük bir etki yaratıyor ve bu trend Türkiye pazarında da hızla büyüyor. Özellikle Yudo Auto'nun Yudo 3 modeli gibi kompakt elektrikli SUV'lar, Türkiye'de popüler hale gelmeye başlıyor.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 11:34 Güncelleme 23 Ekim 2023, 11:37
Daha ucuzu yok! En uygun fiyatlı SUV otomobil Türkiye’ye geldi: Yudo Auto fiyat listesi ve özellikleri bomba!

Elektrikli araçlar, özellikle son yıllarda sürdürülebilir ulaşımın bir parçası olarak önem kazanmıştır. Geleneksel içten yanmalı motorlu araçların yol açtığı çevresel sorunlara bir alternatif sunan elektrikli araçlar, düşük emisyonlar ve enerji verimliliği sağlamak için tasarlanmıştır. Ayrıca, devletler ve hükümetler, elektrikli araçların kullanımını yaygınlaştırma ve teşvik etme konusunda çeşitli önlemler almaktadır. İşte Çinli Yudo Auto'nun Türkiye'de elektrikli SUV piyasasında yarattığı etki ve aracın özellikleri:

Çinli elektrikli araç üreticisi Yudo Auto, Türkiye'ye yönelik kompakt elektrikli SUV modeli Yudo 3'ü ihraç etmeye başladı. İlk 150 araç, Çin'den yola çıktı ve kısa bir süre içinde Türkiye'ye ulaşacak. Gelecek senelerde ise her ay 150 ile 200 aracın Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. 2024 yılının sonuna kadar toplamda 2 binden fazla aracın Türkiye'ye gelmesi hedefleniyor.

Yudo 3 modeli, Şubat 2023'te teslimatlara başlamış ve Çinli bir milyarder ile Fujian eyaletinin desteğiyle kurulan akıllı bir fabrikada üretilmiştir. 4.035 mm uzunluğunda olan ve 2480 mm dingil açıklığına sahip olan bu elektrikli SUV, 310 litrelik bir bagaja sahiptir. Aracın bilgi-eğlence ekranı, Android tabanlı Amber OS işletim sistemi ve Qualcomm Snapdragon çipset ile donatılmıştır.

Yudo 3'ün diğer özellikleri şu şekildedir:

  • 41,7 kWh LFP batarya ile 415 km CLTC menzil
  • 95 HP güç ve 165 Nm tork, 130 km/saat azami hız
  • %30-80 şarj süresi: 35 dakika ve V2L (Vehicle-to-Load) desteği

Aracın Çin'deki başlangıç fiyatı 12,300 dolar olarak belirtilmiştir. Ancak Türkiye'de gümrük vergisi ve ÖTV gibi ek maliyetlerle birlikte fiyatı yaklaşık olarak 800,000 TL civarında olması beklenmektedir. Bu, Türkiye'deki elektrikli SUV'ların en uygun fiyatlı seçeneklerinden biri olmasını sağlayabilir.

Elektrikli araçların Türkiye'deki pazar payının artması, sürdürülebilir ulaşım için olumlu bir gelişmedir. Elektrikli araçların daha yaygın hale gelmesi, çevre dostu ve ekonomik bir seçenek sunar. Bu nedenle, Yudo 3 ve benzeri elektrikli araçlar Türkiye'deki otomobil pazarında önemli bir rol oynayabilir.

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