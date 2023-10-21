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O model adeta kapış kapış satılıyor: Ayda 10.000 TL taksitle otomobil müjdesi! Son nokta koyuldu!

Otomobil piyasasındaki fiyat artışları, birçok kişinin daha ekonomik otomobil seçeneklerini araştırmasına neden oluyor. Bu bağlamda, Citroen markası, 2023 Ekim ayında cazip bir fırsat sunarak dikkat çekiyor. Pazarda ilgi gören otomobil markalarından biri olan Citroen, otomobil sahibi olmak isteyenlere 10 bin TL'lik taksit seçeneği sunuyor. İşte bu çekici teklifin ayrıntıları.

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 10:37 Güncelleme 21 Ekim 2023, 10:37
O model adeta kapış kapış satılıyor: Ayda 10.000 TL taksitle otomobil müjdesi! Son nokta koyuldu!

Citroen, otomobil almayı düşünenlere ekonomik bir seçenek sunuyor. 2023 yılı Ekim ayında başlayan bu kampanya kapsamında, Citroen'in farklı model araçlarına uygun ödeme koşulları ve cazip fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Bu avantajlı fırsat, özellikle bütçesini zorlamadan yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için oldukça cezbedici. Citroen, farklı ihtiyaçlara ve zevklere hitap eden bir dizi otomobil modeli sunuyor. Hem şehir içi kullanım hem de uzun yolculuklar için uygun araçlar arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca çeşitli donanım seviyeleri ve motor seçenekleri sayesinde ihtiyaçlarınıza en uygun aracı bulmanız kolaylaşıyor.

Citroen Ami Modeli ve Güncel Fiyatı

2023 Ekim ayı itibariyle Citroen Ami modeli 369 bin TL'den satışa sunulmaktadır. Bu fiyat, birçok otomobil modeline göre oldukça uygun bir seçenek sunmaktadır. Ayrıca, Citroen'in Ami modeli için sunulan cazip taksit kampanyası da dikkat çekmektedir. Kampanya detayları şu şekildedir:

  • 31 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, 15 ay vadeyle %0 faiz oranı ile 150 bin TL tutarındaki krediler için 10 bin TL taksit fırsatı sunulmaktadır.

Bu kampanya, Ami modelini daha da çekici hale getiriyor. %0 faiz ile sunulan bu taksit seçeneği, birçok kişinin bu modele ilgi göstermesine neden olmaktadır.

Diğer Otomobil Modelleri

Citroen'in yanı sıra Hyundai ve Fiat gibi otomobil üreticileri de ucuz otomobil modelleri ile dikkat çekmektedir. Bu markaların en uygun fiyatlı otomobil modellerine bir göz atalım:

  1. Fiat Fiorino Cargo: 1.3 M.Jet 95Hp E6.4 versiyon, manuel şanzımanlı dizel araba modeli kampanyalı olarak 537 bin 900 TL'den satışa sunuluyor.

  1. Hyundai i10: 1.0 MPI 67 PS Jump versiyon, benzinli, manuel araba modeli ise 725.000 TL'den satılmaktadır.

Citroen Ami modeli, bu üç marka arasında en düşük fiyatlı seçenek olarak öne çıkmaktadır. Ancak, otomobil seçerken sadece fiyatı değil, aynı zamanda kişisel ihtiyaçları ve tercihleri de göz önünde bulundurmak önemlidir.

İhtiyaçlara ve Bütçeye Uygun Seçenek

Otomobil seçerken, bütçenin yanı sıra kişisel ihtiyaçlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, daha fazla iç mekan genişliği arayanlar için Hyundai i10 ve Fiat Fiorino, daha cazip seçenekler olabilir. Ayrıca, motor seçenekleri ve performans da farklılık gösterebilir.

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