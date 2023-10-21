O model adeta kapış kapış satılıyor: Ayda 10.000 TL taksitle otomobil müjdesi! Son nokta koyuldu!

Citroen, otomobil almayı düşünenlere ekonomik bir seçenek sunuyor. 2023 yılı Ekim ayında başlayan bu kampanya kapsamında, Citroen'in farklı model araçlarına uygun ödeme koşulları ve cazip fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Bu avantajlı fırsat, özellikle bütçesini zorlamadan yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için oldukça cezbedici. Citroen, farklı ihtiyaçlara ve zevklere hitap eden bir dizi otomobil modeli sunuyor. Hem şehir içi kullanım hem de uzun yolculuklar için uygun araçlar arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca çeşitli donanım seviyeleri ve motor seçenekleri sayesinde ihtiyaçlarınıza en uygun aracı bulmanız kolaylaşıyor.

Citroen Ami Modeli ve Güncel Fiyatı

2023 Ekim ayı itibariyle Citroen Ami modeli 369 bin TL'den satışa sunulmaktadır. Bu fiyat, birçok otomobil modeline göre oldukça uygun bir seçenek sunmaktadır. Ayrıca, Citroen'in Ami modeli için sunulan cazip taksit kampanyası da dikkat çekmektedir. Kampanya detayları şu şekildedir:

31 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, 15 ay vadeyle %0 faiz oranı ile 150 bin TL tutarındaki krediler için 10 bin TL taksit fırsatı sunulmaktadır.

Bu kampanya, Ami modelini daha da çekici hale getiriyor. %0 faiz ile sunulan bu taksit seçeneği, birçok kişinin bu modele ilgi göstermesine neden olmaktadır.