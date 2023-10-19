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Ayda 10.000 TL taksitle otomobil müjdesi! O model adeta peynir ekmek gibi satıyor! Son nokta koyuldu!

Otomobil pazarındaki fiyat artışları, birçok insanın ucuz otomobil arayışına girmesine neden oluyor. Bu noktada, Citroen markası cazip fiyat seçenekleri ile dikkat çekiyor. 2023 Ekim ayında piyasada ilgi gören otomobil markalarından biri olan Citroen, 10 bin TL taksitle otomobil alma fırsatı sunuyor. İşte bu cazip teklife dair detaylar.

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 11:20 Güncelleme 19 Ekim 2023, 11:20
Ayda 10.000 TL taksitle otomobil müjdesi! O model adeta peynir ekmek gibi satıyor! Son nokta koyuldu!

Citroen, geniş bir otomobil model yelpazesi sunmaktadır. Bu modeller arasında Ami, C3, C3 Aircross SUV ve C4 gibi farklı seçenekler bulunmaktadır. Ancak en dikkat çeken ve en uygun fiyatlı seçenek olarak Ami modeli öne çıkmaktadır.

Citroen Ami Modeli ve Güncel Fiyatı

2023 Ekim ayı itibariyle Citroen Ami modeli 369 bin TL'den satışa sunulmaktadır. Bu fiyat, birçok otomobil modeline göre oldukça uygun bir seçenek sunmaktadır. Ayrıca, Citroen'in Ami modeli için sunulan cazip taksit kampanyası da dikkat çekmektedir. Kampanya detayları şu şekildedir:

  • 31 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, 15 ay vadeyle %0 faiz oranı ile 150 bin TL tutarındaki krediler için 10 bin TL taksit fırsatı sunulmaktadır.

Bu kampanya, Ami modelini daha da çekici hale getiriyor. %0 faiz ile sunulan bu taksit seçeneği, birçok kişinin bu modele ilgi göstermesine neden olmaktadır.

Diğer Otomobil Modelleri

Citroen'in yanı sıra Hyundai ve Fiat gibi otomobil üreticileri de ucuz otomobil modelleri ile dikkat çekmektedir. Bu markaların en uygun fiyatlı otomobil modellerine bir göz atalım:

  1. Fiat Fiorino Cargo: 1.3 M.Jet 95Hp E6.4 versiyon, manuel şanzımanlı dizel araba modeli kampanyalı olarak 537 bin 900 TL'den satışa sunuluyor.

  1. Hyundai i10: 1.0 MPI 67 PS Jump versiyon, benzinli, manuel araba modeli ise 725.000 TL'den satılmaktadır.

Citroen Ami modeli, bu üç marka arasında en düşük fiyatlı seçenek olarak öne çıkmaktadır. Ancak, otomobil seçerken sadece fiyatı değil, aynı zamanda kişisel ihtiyaçları ve tercihleri de göz önünde bulundurmak önemlidir.

İhtiyaçlara ve Bütçeye Uygun Seçenek

Otomobil seçerken, bütçenin yanı sıra kişisel ihtiyaçlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, daha fazla iç mekan genişliği arayanlar için Hyundai i10 ve Fiat Fiorino, daha cazip seçenekler olabilir. Ayrıca, motor seçenekleri ve performans da farklılık gösterebilir.

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