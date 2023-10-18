Son nokta geldi: Ayda 10.000 TL taksitle otomobil müjdesi! O model adeta peynir ekmek gibi satıyor!

Citroen, geniş bir otomobil model yelpazesi sunmaktadır. Bu modeller arasında Ami, C3, C3 Aircross SUV ve C4 gibi farklı seçenekler bulunmaktadır. Ancak en dikkat çeken ve en uygun fiyatlı seçenek olarak Ami modeli öne çıkmaktadır.

Citroen Ami Modeli ve Güncel Fiyatı

2023 Ekim ayı itibariyle Citroen Ami modeli 369 bin TL'den satışa sunulmaktadır. Bu fiyat, birçok otomobil modeline göre oldukça uygun bir seçenek sunmaktadır. Ayrıca, Citroen'in Ami modeli için sunulan cazip taksit kampanyası da dikkat çekmektedir. Kampanya detayları şu şekildedir:

31 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, 15 ay vadeyle %0 faiz oranı ile 150 bin TL tutarındaki krediler için 10 bin TL taksit fırsatı sunulmaktadır.

Bu kampanya, Ami modelini daha da çekici hale getiriyor. %0 faiz ile sunulan bu taksit seçeneği, birçok kişinin bu modele ilgi göstermesine neden olmaktadır.