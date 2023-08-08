Sıfır otomobil alamam diyenlere büyük fırsat! Piyasanın en ucuzu geliyor! Egea ve Clio’yu sollayacak! Peynir ekmek gibi satar!

Çinli otomobil üreticisi Changan, Türkiye pazarında önemli bir adım atıyor. Sedan sınıfının gözde modeli Alsvin ile Türk tüketicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Alsvin'in Fiat Egea'yı andıran genel yapısı, donanım açısından Egea ile benzerlikler gösteriyor ve belirlenecek rekabetçi fiyatıyla tüketicilerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Changan Alsvin'in Dikkat Çeken Özellikleri Changan Alsvin, 1.2 atmosferik motoru ile öne çıkıyor. Bu güçlü motor, 70 beygirlik performans sunuyor. Yakıt tasarrufu sağlamasıyla dikkat çeken Alsvin, hızlanma kapasitesi konusunda da geliştirilmeye müsait bir yapıya sahip.