Türkiye’ye gelirse peynir ekmek gibi alınır! Hyundai 279.589,50 TL’ye SUV satacak!

Hyundai, kompakt otomobil segmentine dinamizm katan yeni bir modelle karşımıza çıkıyor: Casper. Bu yeni model, kompakt boyutları ve yüksek sürüş pozisyonu ile dikkatleri üzerine çekiyor. 2023 yılının sonlarına doğru yollarda görücüye çıkacak olan Hyundai Casper, A segmentindeki diğer araçlarla rekabet edecek, ancak onları sedan veya hatchback otomobillerle değil, SUV/crossover tarzı araçlarla alt etmeye çalışacak. En güçlü rakibi ise Suzuki Ignis ile başa çıkmaya çalışacak.

Ekonomik Bir Seçenek: Hyundai Casper Van Hyundai, ticari otomobil segmentinde de iddialı bir seçenek sunuyor: Casper Van.298.715 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulan bu model, ekonomik ve kaliteli bir ticari otomobil tercihi arayanlar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu fiyat kampanyası, birçok potansiyel alıcının dikkatini çekiyor ve Hyundai'nin ekonomik çözümler sunma konusundaki niyetini gösteriyor.