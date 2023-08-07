Milli Emlak yarı fiyatına otomobil satıyor! Vatandaşlar akın etti! Fiat, Seat, Toyota, Mercedes BMW Audi Toyota Volkswagen...

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir: a) Geçici teminat (Tedavüldeki Türk parası mevduat, Katılım Bankalarının hazırladığı süresiz ve limit içi düzenlenen teminat mektupları veya Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya benzeri belgeler), b) İkametgah belgesi, c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) veya tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını gösteren belge, d) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter onaylı imza sirküleri veya vekaletname.