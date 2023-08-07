Milli Emlak yarı fiyatına otomobil satıyor! Vatandaşlar akın etti! Fiat, Seat, Toyota, Mercedes BMW Audi Toyota Volkswagen...

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, çeşitli marka ve modellerdeki araçları kelepir fiyatlarla satışa çıkardı. İlanlarda yer alan detaylara göre, araçlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre Açık Teklif Usulü ile satışa sunulacak. İşte detaylar:
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, çeşitli marka ve modellerdeki araçları kelepir fiyatlarla satışa çıkardı. İlanlarda yer alan detaylara göre, araçlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre Açık Teklif Usulü ile satışa sunulacak. İşte detaylar:
İlanlara Başvuru Şartları:
İhaleler, tahmini bedel üzerinden Açık Teklif Usulü ile İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecektir.
İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir: a) Geçici teminat (Tedavüldeki Türk parası mevduat, Katılım Bankalarının hazırladığı süresiz ve limit içi düzenlenen teminat mektupları veya Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya benzeri belgeler), b) İkametgah belgesi, c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) veya tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını gösteren belge, d) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter onaylı imza sirküleri veya vekaletname.
Ucuz araç sahibi olmak isteyenler için Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün kelepir fiyatlarla satışa çıkardığı bu araçlar büyük bir fırsat sunuyor. Başvuru ve detaylar için ilanlara göz atabilirsiniz. Araç fiyatlarındaki rekabetçi fiyatlar, bütçenize uygun seçenekler sunuyor.