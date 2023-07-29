Sadece o kişiler alabiliyor! Sıfır kilometre Seat İbiza 435.286 TL’ye, Renault Clio ise 302.572 TL’den satılıyor!

Türkiye'de sıfır araba fiyatları son zamanlarda önemli ölçüde yükseldiği için insanlar ucuz otomobil alma arayışına girmektedirler. Bu anlamda ÖTV şartsız alınabilen araçlar ilgi görmeye başladı. ÖTV muafiyeti, engelli vatandaşların sıfır kilometre otomobil alma imkanını kolaylaştıran önemli bir destektir. Ancak, belirli kısıtlamalar ve yasaklar da beraberinde gelmektedir. Bu hak, engelli bireylerin daha ekonomik ve erişilebilir otomobil seçeneklerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

ÖTV Muafiyeti ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre otomobil satın almak, engelli bireyler için bir avantaj sağlamaktadır. Ancak, bu hakka sahip olabilmek için engelli olmak tek başına yeterli değildir; aynı zamanda engel oranının yüzde 90 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu şart yerine getirildiğinde, ÖTV muafiyeti ile otomobil alma hakkı ortaya çıkar. Ancak, bu hak her sıfır kilometre araç alımında geçerli değildir; sadece ÖTV dahil fiyatı 1.004.000 TL'yi aşmayan otomobil alımlarında kullanılabilmektedir.