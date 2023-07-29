Otomobili üç yıldan eski olanlar aman dikkat! Araç muayenesi için duyuru yapıldı

İnternet Sitesi ve Bilgi Alımı
Gezici istasyonların bulunduğu il ve ilçeleri öğrenmek isteyenler, TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesini ziyaret ederek randevu alabilecekleri tarihleri kontrol edebilirler. TÜVTÜRK'ün gezici istasyonları, araç sahiplerine büyük bir kolaylık sağlayarak yoğunluğun önüne geçmeye ve işlemleri daha düzenli bir şekilde yürütmeye yardımcı oluyor. Araç sahipleri, belirtilen tarihlerde randevu alarak muayenelerini gerçekleştirebilirler ve trafiğe çıkacakları araçlarının güvenliğini ve çevre dostu olmasını sağlayabilirler.
Bu yeni uygulama ile birlikte, trafikteki araçların daha güvenli ve çevreye uyumlu bir şekilde seyretmesi hedeflenirken, araç sahiplerinin muayene sürecinde yaşadığı sıkıntılar da büyük ölçüde azalmış olacak. Gelecekte de benzer uygulamaların yaygınlaşması, trafik güvenliği ve çevre koruma açısından büyük bir adım olacaktır.
Gezici İstasyonlar
29.07.2023 Cumartesi
KİRAZ
Kiraz Otogarı Yan Otopark (İSTASYONUMUZ SADECE TRAKTÖR VE MOTOSİKLET MUAYENESİ YAPMAKTADIR)
Ankara Gezici İstasyonlar
24.07.2023 Pazartesi KIZILCAHAMAMSanayi Bölgesi.hayvan mezbane karşısı
5.07.2023 SalıKIZILCAHAMAMSanayi Bölgesi.hayvan mezbane karşısı
27.07.2023 PerşembeMAMAK MERKEZDerbent Açık Semt Pazarı Derbent Mh. Kayaş cd. 1157.sk (eski 14.sk.) Samsun yolu kenarı Km:49
km28.07.2023 CumaMAMAK MERKEZDerbent Açık Semt Pazarı Derbent Mh. Kayaş cd. 1157.sk (eski 14.sk.) Samsun yolu kenarı Km:49 km
29.07.2023 CumartesiMAMAK MERKEZDerbent Açık Semt Pazarı Derbent Mh. Kayaş cd. 1157.sk (eski 14.sk.) Samsun yolu kenarı Km:49 km
24.07.2023 PazartesiHAYMANA Evliyafakı KöyüKöy Merkezi
25.07.2023 SalıNALLIHAN OSMANKÖY VEYA KAVAKKÖYKÖY MEYDANI26.07.2023 ÇarşambaPURSAKLAR SirkeliKöy Merkezi