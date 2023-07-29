Otomobili üç yıldan eski olanlar aman dikkat! Araç muayenesi için duyuru yapıldı

Bu zorunlu muayene işlemi, araçların güvenli ve çevreye uygun bir şekilde trafiğe çıkmasını sağlayarak kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. Ancak bazı dönemlerde yaşanan yoğunluklar nedeniyle vatandaşlar muayene randevusu almakta ve muayene istasyonlarına gitmekte zorlanabiliyorlar. Neyse ki, TÜVTÜRK yeni bir uygulama ile bu mağduriyeti gidermeye karar verdi!

Araç Muayeneleri İçin Gezici İstasyonlar TÜVTÜRK, vatandaşların muayene işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için gezici istasyonları devreye aldı. Bu gezici istasyonlar, özellikle randevu alarak muayene yaptırmak isteyen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.