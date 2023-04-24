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    • Otomobil
    • 24.04.2023 14:44
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    • 24.04.2023 15:03
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    Ticari araca muafiyet! TİCARİ ARAÇ ÖTV ORANLARI! Artık alınmayacak! Başkan Erdoğan duyurdu!

    Ticari araca ÖTV muafiyeti müjdesi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek olan SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni’ne katılmak üzere Bursa’ya gitti. Etkinliğin düzenleneceği alana yerli otomobil Togg T10X ile giriş yapan Erdoğan, ticari araçlar hakkında müjdeyi verdi. Peki, ticari araçta ÖTV muafiyeti ne zaman? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Ticari aracını yenilemek isteyen müjde!

    Ticari araca ÖTV muafiyeti müjdesi! Başkan Erdoğan duyurdu! İşte detaylar...

    TİCARİ ARAÇLARDA ÖTV ALINMAYACAK MI?

    ÖTV konusunda müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan araç yenileyen esnaftan ÖTV alınmayacağını açıkladı.

    TİCARİ ARACA ÖTV MUAFİYETİ!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

    Togg sadece bir otomobil markası değildir. Aynı zamanda tasarımı, yazılımı ile bir tekonoloji hamlesidir. Batarya hamlesi de bu atılımın en önemli hamlesidir. Bu bataryalar sadece Togg'ta değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Şimdiden Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

        Evlerde imal ettikleri ürünleri internette satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor, muafiyet sınırını 320 binden 700 bin liraya çıkarıyoruz.

        Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız düzenleme ile basit usülde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk. Berber, terzi, bakkal, manav, taksici, dolmuşçu gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak eşi benzeri olmayan bir düzenleme yaptık. Hali hazırda 830 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor.

        Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza bir müjdem var. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı cins araçlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. ÖTV muafiyeti uygulamasının da esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum.TİC
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        TOGG için tarihi adım!
        Haberler Otomobil Ticari araca muafiyet! TİCARİ ARAÇ ÖTV ORANLARI! Artık alınmayacak! Başkan Erdoğan duyurdu!
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