Ticari araca muafiyet! TİCARİ ARAÇ ÖTV ORANLARI! Artık alınmayacak! Başkan Erdoğan duyurdu!

Ticari araca ÖTV muafiyeti müjdesi! Başkan Erdoğan duyurdu! İşte detaylar...
TİCARİ ARAÇLARDA ÖTV ALINMAYACAK MI?
ÖTV konusunda müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan araç yenileyen esnaftan ÖTV alınmayacağını açıkladı.
TİCARİ ARACA ÖTV MUAFİYETİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
Togg sadece bir otomobil markası değildir. Aynı zamanda tasarımı, yazılımı ile bir tekonoloji hamlesidir. Batarya hamlesi de bu atılımın en önemli hamlesidir. Bu bataryalar sadece Togg'ta değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Şimdiden Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.