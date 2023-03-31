2013 model Volkswagen 3C marka araç icradan satılığa çıkarıldı!

Afyonkarahisar İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2013 model Volkswagen 3C marka otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 530.500 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 26.04.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

03PD902 Plakalı, 2013 Model, VOLKSWAGEN Marka, 3C Tipli, CAXD78032 Motor No'lu, WVWZZZ3CZEE028057 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Otomatik, Kasa Tipi Sedan, Rengi Kahverengi, Araç sedan kasa otomatik vites otomobil cinsi olduğu görüldü. Aracın plakaları üzerinde ve anahtarı yok, aracın 03.01.2020 tarihinden beri otoparkta olduğu görüldü. KDV % 1'dir.

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