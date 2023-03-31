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    • Otomobil
    • 31.03.2023 15:19
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    • 31.03.2023 15:19
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    2013 model Volkswagen 3C marka araç icradan satılığa çıkarıldı!

    Otomobil almak isteyenler son dönemde icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. İcradan satılığa çıkarılan araç ilanlarının yer aldığı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 2013 model Volkswagen 3C marka otomobil fiyatıyla dikkat çekti.

    İkinci elde ucuz otomobil fırsatı!

    Afyonkarahisar İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2013 model Volkswagen 3C marka otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 530.500 TL muhammen bedel belirlendi.

    İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 26.04.2023 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    03PD902 Plakalı, 2013 Model, VOLKSWAGEN Marka, 3C Tipli, CAXD78032 Motor No'lu, WVWZZZ3CZEE028057 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Otomatik, Kasa Tipi Sedan, Rengi Kahverengi, Araç sedan kasa otomatik vites otomobil cinsi olduğu görüldü. Aracın plakaları üzerinde ve anahtarı yok, aracın 03.01.2020 tarihinden beri otoparkta olduğu görüldü. KDV % 1'dir.

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    Haberler Otomobil 2013 model Volkswagen 3C marka araç icradan satılığa çıkarıldı!
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