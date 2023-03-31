2009 model Fiorino Cargo 1.3 M. Jet Ectual marka araç icradan satılığa çıkarıldı!

İzmir 5. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2009 model Fiorino Cargo 1.3 M. Jet Ectual marka otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 120.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 09.05.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

35EL238 Plakalı , 2009 Model , FIAT Marka , FİORİNO CARGO 1.3 M.JET ACTUAL Tipli , 199A20002835574 Motor No'lu , NM422500000029706 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Hacmi 1248cm3 , Rengi Beyaz , 35 EL 238 Plakalı aracınanahtarı YOK ruhsatı YOK. (Kapıları Açık) ,Aracın anahtarı olmadığı için motorunun çalışıp çalışmadığı anlaşılamadı, Aracın anahtarı olmadığı için kilometresi okunamadı,Aracın motoru incelendi; eksik parçasının olmadığı görüldü,Aracın ön ve arka tamponu kırık, sağ dikiz aynası kırık, sağ ön çamurluğu ve arka sağ bagaj kapağı vuruk hasarlıAracın lastiklerinin kullanım ömrü bitmişAracın üzerinde muhtelif çiziklerin olduğu başkada bir hasarının olmadığı anlaşıldı.Aracın içi incelendi; koltukların ve döşemesinde muhtelif deformasyon olduğu görüldü Aracın şoför ve yolcu kısmının emniyet kemerlerinin mevcut olduğu görüldü.- Aracın iç kısmının her tarafında aracın kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, güvenlik ve konfor elemanlarının mevcut olduğu görüldü.Aracın şoför ve yolcular arasında her hangi bir panel ve bariyerin olmadığı görüldü.35 EL 238 Plakalı aracın hasar geçmişi incelenmiş; sorgulama sonunda aracın SBM kayıtlarında geçmiş bir adet kazaya karıştığı anlaşılmıştır. Araç Kazım Dirik Mahallesi 210 Sokak No:10 Bornova/İZMİR adresinde Hitab Yeddiemin Otoparkında bulunmaktadır.

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