29 Mart 2023 TOGG kura çekilişi ASİL-YEDEK İSİM LİSTESİ! TOGG TX10 kura sonuçları! TOGG kura çekilişi SONUÇ SORGULAMA ekranı!

TOGG NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak.T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.