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    • Otomobil
    • 30.03.2023 11:36
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    • 30.03.2023 11:36
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    29 Mart 2023 TOGG kura çekilişi ASİL-YEDEK İSİM LİSTESİ! TOGG TX10 kura sonuçları! TOGG kura çekilişi SONUÇ SORGULAMA ekranı!

    Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için kura çekilişi 29 Mart 2023'te gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    29 Mart 2023 TOGG TX10 kura sonuçları!

    TOGG kura çekilişi heyecanla bekleniyor. TOGG T10X modeli için 16 Mart'ta başlayan başvurular 27 Mart günü tamamlandı. TOGG'dan gelen açıklamaya göre teslim edilecek araç sayısı 12 binden 20 bine çıkarıldı. Togg'un ilk modeli C-segment, elektrikli SUV modeli 'T10X' başvurularının sona ermesiyle gözler kura çekimine çevrildi. İşte TOGG kura çekilişi sonuçları isim listesi....

    TOGG KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BUGÜN BELLİ OLUYOR!

    Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek dijital çekiliş, 29 Mart 2023 Çarşamba günü (bugün) gerçekleştirilecek ve YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar ve isim listesi duyurulacak.

    TOGG BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "177.467 T10X ön siparişi. İlginiz için teşekkür ederiz. Çekiliş 29 Mart'ta YouTube kanalımızda." denildi.

    SİPARİŞ HAKKI KAZANAMAYANLARIN PARASI İADE EDİLECEK

    Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

        TOGG NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

        Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak.T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

        TOGG FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU

        TOGG C segmenti SUV modeli 953 bin TL'den başlayan etiket fiyatı aldı.

        T10X'in fiyatları şöyle oluştu:

        V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

        V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

        V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL
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        Haberler Otomobil 29 Mart 2023 TOGG kura çekilişi ASİL-YEDEK İSİM LİSTESİ! TOGG TX10 kura sonuçları! TOGG kura çekilişi SONUÇ SORGULAMA ekranı!
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