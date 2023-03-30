2017 model Ford Focus marka araç icradan satılığa çıkarıldı!

Konya 1. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2017 model Ford Focus marka otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 722.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 09.05.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

33AEF780 Plakalı, 2017 Model, FORD Marka, DB3 Tipli, HB36114 Motor No'lu, WF04XXGCC4HB36114 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Yarı otomatik, Çekiş Tipi Önden çekiş, Motor Gücü 120HP, Motor Hacmi 1499cm3, Rengi Beyaz, FORD FOCUS OTOMOBİL Aracın Cinsi: OTOMOBİL – SEDAN Ticari adı ve modeli: FOCUS III MCA TREND X 1.5 TDCİ PWS Tip: DB3 Aracın Model Yılı: 2017 Şasi Seri No: WF04XXGCC4HB36114 Motor Seri No:HB36114 Şanzıman: YARI OTOMATİK / POWERSHİFT / 6 VİTES / ÖNDEN ÇEKİŞ Motor hacmi: 1499 cm3Max güç : 120 HP (88 KW ) / 3600 rpm Max Tork : 300 Nm / 1750 rpm Max Hız : 193 km/saat Hızlanma 0-100 km/saat: 12.2 sn Motor Cinsi: DİZEL – 4 SİLİNDİRLİ Yakıt tüketimi: 4.7 / 3.9 / 4.2 ( şehir içi / uzun yol / karma ) Yakıt Deposu Hacmi: 55 lt Bagaj Hacmi : 421 lt Koltuk Sayısı : 5 Renk : BEYAZ Net Ağırlığı : 1358 KG Yüklü Ağırlığı : 1900 KG NOT:Aracın ayrıntılı bilgilerine e satış uyap gov tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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