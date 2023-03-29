Son dakika: TOGG çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Büyük gün geldi! TOGG en düşük 953.000 TL, en yüksek 1 milyon 215 bin TL fiyatla...

TESLİMAT NE ZAMAN?

Togg T10X modelinin V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 953 bin TL, V2 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 1 milyon 55 bin TL ve V2 donanımlı 523 km menzilli versiyonun fiyatı 1 milyon 215 bin TL fiyat etiketiyle ön siparişe çıkmıştı. Yapılacak çekiliş kapsamında, öncelikle nisan ayından itibaren V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X'ler teslim edilecek. V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu Togg T10X'lerin teslimatları Temmuz 2023'te başlayacak. V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip 953 bin TL'lik T10X'in teslimat dönemi ise Kasım 2023. Fiyatlar araçların teslim edildiği dönemdeki şartlara göre değişkenlik gösterebilecek.