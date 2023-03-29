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    • Otomobil
    • 29.03.2023 10:20
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    • 29.03.2023 10:27
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    Son dakika: TOGG çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Büyük gün geldi! TOGG en düşük 953.000 TL, en yüksek 1 milyon 215 bin TL fiyatla...

    Togg'un ön sipariş süreci 16 Mart'ta başladı, 27 Mart'ta sona erdi. Yoğun başvurular nedeniyle Togg'un başvuru sitesine erişim sağlanmakta güçlük yaşanırken başvuranlar şimdi çekiliş için heyecanla bekliyor. Bugün başlayacak çekiliş için araştırmalar hızlandı. Peki, TOGG çekilişi ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    TOGG başvuru sayısı kaç oldu?

    Yerli otomobil Togg'un T10X modeli için ön başvurular alındı. TOGG için kura çekimi beklenirken TOGG başvuru sayısı açıklandı.Peki, TOGG ön sipariş sayısı ne kadar? TOGG çekilişi ne zaman? İşte detaylar!

    TOGG BAŞVURU SAYISI KAÇ OLDU?

    Yerli otomobil Togg'un T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu. Çekiliş, 29 Mart'ta YouTube kanalından yapılacak. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Togg T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısının 177 bin 467 olduğu açıklandı.

    TOGG KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

    29 Mart Çarşamba (bu akşam) saat 21.00'de Togg çekilişlerinin yapılması bekleniyor. Çekilişin TRT Haber ekranlarında canlı yayınlanacağı belirtildi.

        TOGG KURA ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

        Togg resmi Twitter sayfasından yapılan bilgilendirmeye göre kura çekimi 29 Mart saat 21.00'de yapılacak. Ön sipariş sahipleri noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle belli olacak. Çekiliş Togg'un YouTube kanalında yapılacak.

        TOGG ÇEKİLİŞ SÜRECİ 2 ADIMLI OLACAK

        Yerli otomobil Togg'un çekiliş süreci asil ve yedek liste olmak üzere 2 adımlı olacak. Togg çekiliş sonucu ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

        TESLİMAT NE ZAMAN?

        Togg T10X modelinin V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 953 bin TL, V2 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 1 milyon 55 bin TL ve V2 donanımlı 523 km menzilli versiyonun fiyatı 1 milyon 215 bin TL fiyat etiketiyle ön siparişe çıkmıştı. Yapılacak çekiliş kapsamında, öncelikle nisan ayından itibaren V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X'ler teslim edilecek. V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu Togg T10X'lerin teslimatları Temmuz 2023'te başlayacak. V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip 953 bin TL'lik T10X'in teslimat dönemi ise Kasım 2023. Fiyatlar araçların teslim edildiği dönemdeki şartlara göre değişkenlik gösterebilecek.

            KAPORA İADE EDİLECEK

            Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden araçlarını teslim alabilecek. Listelerde yer alamayan kullanıcıların yaptığı 60 bin TL'lik kapora ise hesaplarına iade edilecek.

            Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

            TOGG FİYAT LİSTESİ

            V1 RWD Standart Menzil 953 bin lira

            V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin lira

            V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin lira
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            Emlak Konut
            Haberler Otomobil Son dakika: TOGG çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Büyük gün geldi! TOGG en düşük 953.000 TL, en yüksek 1 milyon 215 bin TL fiyatla...
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