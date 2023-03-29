Son dakika: TOGG çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Büyük gün geldi! TOGG en düşük 953.000 TL, en yüksek 1 milyon 215 bin TL fiyatla...

Yerli otomobil Togg'un T10X modeli için ön başvurular alındı. TOGG için kura çekimi beklenirken TOGG başvuru sayısı açıklandı.Peki, TOGG ön sipariş sayısı ne kadar? TOGG çekilişi ne zaman? İşte detaylar!
TOGG BAŞVURU SAYISI KAÇ OLDU?
Yerli otomobil Togg'un T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu. Çekiliş, 29 Mart'ta YouTube kanalından yapılacak. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Togg T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısının 177 bin 467 olduğu açıklandı.
TOGG KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!
29 Mart Çarşamba (bu akşam) saat 21.00'de Togg çekilişlerinin yapılması bekleniyor. Çekilişin TRT Haber ekranlarında canlı yayınlanacağı belirtildi.