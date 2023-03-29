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    • Otomobil
    • 29.03.2023 13:40
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    • 29.03.2023 13:40
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    Piyasanın gözdesi oldu! Chery otomobil güncel fiyat listesi! İşte Chery Türkiye fiyat listesi ve modelleri!

    Chery'nin, bu modelleri kaç farklı donanım paketi ile hangi fiyattan tüketici ile buluşturacağı ise Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasko değer listesi ile birlikte öğrenilmiş oldu. İşte Chery Türkiye güncel fiyat listesi...

    takvim.com.tr
    Cherry otomobil güncel fiyat listesi!

    Türkiye pazarına giriş yapan Chery, kısa bir süre önce ön tanıtımını yaptığı 3 yeni SUV modelinin fiyatlarını açıkladı.Uluslararası pazarlarda genişlemek için kolları sıvayan Chery, dünyanın önde gelen tedarik şirketleriyle el ele vererek kalite seviyesini yükseltmeye devam ediyor. Araba alacaklar ise Chery Türkiye fiyatları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Chery Türkiye fiyatları...

    SADECE 1 MODEL 1 MİLYON TL'NİN ÜSTÜNDE

    TSB'nin kasko değer listesinde yayınladığı fiyatlara göre, Omoda 5'in Comfort isimli başlangıç paketi 845 bin TL'den satışa sunulacak. Otomobilin fiyatı Luxury isimli donanım paketi ile ise 905 bin TL olacak. Omoda 5 ailesinin en pahalı üyesi ise 965 bin TL'lik Excellent versiyonu olacak. Çinli üreticinin Tiggo 7 Pro modeli de, Comfort, Luxury ve Excellent paketleri ile satılacak. TSB listesine göre, Tiggo 7 Pro'nun başlangıç fiyatı 875 bin TL iken, Luxury paketli Tiggo 7 Pro 935 bin TL ve Excellent donanım paketine sahip Tiggo 7 Pro ise 995 bin TL'den tüketici ile buluşacak.

    İŞTE CHERY MODELLERİ VE FİYAT LİSTESİ!

        CHERY OMODA

        COMFORT 860.000

        LUXURY 920.000

        EXCELLENT 980.000

        TIGGO7 PRO

        LUXURY 935.000 TL

        EXCELLENT 995.000 TL

        TIGGO8 PRO

        LUXURY 1.100.000 TL

        EXCELLENT 1.200.000 TL

            CHERY OMODA 5 DONANIM OPSİYONLARI

            Cherry Omoda 5, Türkiye'de üç farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunlar şöyle:

            Comfort paket
            Ön, yan ve perde hava yastıkları
            Otomatik far ve silecek
            20.5 inç LCD ekran
            Anahtarsız giriş ve çalıştırma
            Geri görüş kamerası
            Otomatik klima
            Hız sabitleyici
            17 inç alüminyum jant
            Ambiyans aydınlatma (64 renk)

            Luxury paket
            360 derece görüş sistemi
            Açılabilir cam tavan
            Otomatik bagaj kapağı
            Elektrikli sürücü koltuğu (6 Yönlü)
            Isıtmalı ön koltuklar
            Çift bölgeli ön klima
            Gelişmiş güvenlik paketi
            18 inç alüminyum jant
            Deri koltuklar

            Excellent paket
            Elektrikli yolcu koltuğu
            Ön koltuk havalandırma
            Orta hava yastığı
            Akıllı sesli komut sistemi
            SONY ses sitemi
            Model ışık imzası
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            Emlak Konut
            Haberler Otomobil Piyasanın gözdesi oldu! Chery otomobil güncel fiyat listesi! İşte Chery Türkiye fiyat listesi ve modelleri!
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