TOGG başvuru sayısı kaç oldu? Yarın büyük gün! TOGG ön sipariş sayısı toplam ne kadar, çekiliş ne zaman?

Togg'un ön sipariş süreci 16 Mart'ta başladı, 27 Mart'ta sona erdi. Yoğun başvurular nedeniyle Togg'un başvuru sitesine erişim sağlanmakta güçlük yaşanırken, başvuranlar şimdi çekiliş için heyecanla bekliyor.
TOGG BAŞVURU SAYISI KAÇ OLDU?
Yerli otomobil Togg'un T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu. Çekiliş, 29 Mart'ta YouTube kanalından yapılacak. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Togg T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısının 177 bin 467 olduğu açıklandı.
TOGG KURA ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?
Togg resmi Twitter sayfasından yapılan bilgilendirmeye göre kura çekimi 29 Mart'ta yapılacak. Ön sipariş sahipleri noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle belli olacak. Çekiliş Togg'un YouTube kanalında yapılacak.