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    • Otomobil
    • 28.03.2023 18:01
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    • 28.03.2023 18:01
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    TOGG başvuru sayısı kaç oldu? Yarın büyük gün! TOGG ön sipariş sayısı toplam ne kadar, çekiliş ne zaman?

    Yerli otomobil Togg'un T10X modeli için ön başvurular alındı. TOGG için kura çekimi beklenirken TOGG başvuru sayısı açıklandı. Yarın yapılacak çekiliş için nefesler tutuldu. Peki, TOGG ön sipariş sayısı ne kadar? TOGG çekilişi ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TOGG başvuru sayısı kaç oldu?

    Togg'un ön sipariş süreci 16 Mart'ta başladı, 27 Mart'ta sona erdi. Yoğun başvurular nedeniyle Togg'un başvuru sitesine erişim sağlanmakta güçlük yaşanırken, başvuranlar şimdi çekiliş için heyecanla bekliyor.

    TOGG BAŞVURU SAYISI KAÇ OLDU?

    Yerli otomobil Togg'un T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu. Çekiliş, 29 Mart'ta YouTube kanalından yapılacak. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Togg T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısının 177 bin 467 olduğu açıklandı.

    TOGG KURA ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

    Togg resmi Twitter sayfasından yapılan bilgilendirmeye göre kura çekimi 29 Mart'ta yapılacak. Ön sipariş sahipleri noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle belli olacak. Çekiliş Togg'un YouTube kanalında yapılacak.

        20 BİNE ÇIKTI

        Togg, çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını duyurdu.

        TESLİMAT NE ZAMAN?

        Togg T10X modelinin V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 953 bin TL, V2 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 1 milyon 55 bin TL ve V2 donanımlı 523 km menzilli versiyonun fiyatı 1 milyon 215 bin TL fiyat etiketiyle ön siparişe çıkmıştı. Yapılacak çekiliş kapsamında, öncelikle nisan ayından itibaren V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X'ler teslim edilecek. V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu Togg T10X'lerin teslimatları Temmuz 2023'te başlayacak. V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip 953 bin TL'lik T10X'in teslimat dönemi ise Kasım 2023. Fiyatlar araçların teslim edildiği dönemdekş şartlara göre değişkenlik gösterebilecek.
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        Haberler Otomobil TOGG başvuru sayısı kaç oldu? Yarın büyük gün! TOGG ön sipariş sayısı toplam ne kadar, çekiliş ne zaman?
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