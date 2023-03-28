Chery otomobil güncel fiyat listesi! Piyasanın gözdesi oldu! İşte Chery Türkiye fiyat listesi ve modelleri!

SADECE 1 MODEL 1 MİLYON TL'NİN ÜSTÜNDE

TSB'nin kasko değer listesinde yayınladığı fiyatlara göre, Omoda 5'in Comfort isimli başlangıç paketi 845 bin TL'den satışa sunulacak. Otomobilin fiyatı Luxury isimli donanım paketi ile ise 905 bin TL olacak. Omoda 5 ailesinin en pahalı üyesi ise 965 bin TL'lik Excellent versiyonu olacak. Çinli üreticinin Tiggo 7 Pro modeli de, Comfort, Luxury ve Excellent paketleri ile satılacak. TSB listesine göre, Tiggo 7 Pro'nun başlangıç fiyatı 875 bin TL iken, Luxury paketli Tiggo 7 Pro 935 bin TL ve Excellent donanım paketine sahip Tiggo 7 Pro ise 995 bin TL'den tüketici ile buluşacak.