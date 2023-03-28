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    • Otomobil
    • 28.03.2023 17:40
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    • 28.03.2023 17:40
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    2017 model Ford Kuga marka araç icradan satılığa çıkarıldı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. İcradan satılığa çıkarılan araç ilanlarının yer aldığı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre 2017 model Ford Kuga marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    İkinci elde ucuz otomobil fırsatı!

    Uşak İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2017 model Ford Kuga marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 720.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 25.04.2023 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    Plakası : 64 AAC 125
    Rengi : Siyah
    Markası : Ford
    Cinsi / Tipi : Otomobil / Tıtanıum 1.5 TDCİ
    Motor No : HD13217
    Model Yılı : 2017
    Şase No : WF0AXXWPMAHD13217
    Ticari Adı : Kuga
    Silindir Hacmi : 1499
    Yakıt Tipi : Dizel
    Vites Tipi: Otomatik
    Aracın kapılarının kilitli olması ve anahtarının keşif mahallinde olmaması nedeniyle aracın çalışıp çalışmadığı kontrol edilememiş, Aracın 4 tekerleğinin de sağlam olduğu, Aracın gözle muayenesinde genel olarak herhangi bir kusurunun olmadığı tespitleri yapılmıştır.
    Aracın bulunduğu yer : Yaşar Yediemin ve Vinç İşletmeciliği - Sarayaltı Mah Gazi Blv No:123 - Merkez/Uşak

    İlana gitmek için tıklayınız

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    Haberler Otomobil 2017 model Ford Kuga marka araç icradan satılığa çıkarıldı
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