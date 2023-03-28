2017 model Ford Kuga marka araç icradan satılığa çıkarıldı

Uşak İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2017 model Ford Kuga marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 720.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 25.04.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

Plakası : 64 AAC 125

Rengi : Siyah

Markası : Ford

Cinsi / Tipi : Otomobil / Tıtanıum 1.5 TDCİ

Motor No : HD13217

Model Yılı : 2017

Şase No : WF0AXXWPMAHD13217

Ticari Adı : Kuga

Silindir Hacmi : 1499

Yakıt Tipi : Dizel

Vites Tipi: Otomatik

Aracın kapılarının kilitli olması ve anahtarının keşif mahallinde olmaması nedeniyle aracın çalışıp çalışmadığı kontrol edilememiş, Aracın 4 tekerleğinin de sağlam olduğu, Aracın gözle muayenesinde genel olarak herhangi bir kusurunun olmadığı tespitleri yapılmıştır.

Aracın bulunduğu yer : Yaşar Yediemin ve Vinç İşletmeciliği - Sarayaltı Mah Gazi Blv No:123 - Merkez/Uşak

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