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    • Otomobil
    • 27.03.2023 07:35
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    • 27.03.2023 07:35
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    TOGG taksit, ön ödeme, kredi, alım, başvuru detayları! TOGG satış şartları neler? 60 bin TL ödeyen...

    Togg Suv modelinin 310 kilometre benzinli versiyonunun 1 milyon 90 bin TL'den başlaması, en uzun menzilli modelinde ise fiyatın 1 milyon 290 bin TL olması planlanıyordu, ancak Togg T10X 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak, uzun menzilli V2 RWD modelinin fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL'den satışa sunulacak. Peki, TOGG satış ve alım şartları neler? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    TOGG satış şartları neler?

    TOGG alım şartları, kredi ve taksit bilgileri merak ediliyor.Türkiye'nin yerli yapım akıllı arabasının fiyatı bugün açılandı. TOGG'un 160 kilowatt gücündeki versiyonlarındaki fiyatlarda yaklaşık yüzde 21 oranında düşüş beklenirken, Togg T10X 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak, uzun menzilli V2 RWD modelinin fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL sahip olacak. Ayrıca ön sipariş ve ilk teslimat tarihi de netleşti. Peki, TOGG alım şartları neler? İşte detaylar...

    T10X'İN FİYATLARI

    V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

    V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

    V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

    Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak.

    En baz paket 953 bin TL başlayan fiyat ile satışa sunulurken, aynı menzil değerine sahip, yani 314 kilometre menzil değeri sunan versiyonun dolu paketi 1 milyon 55 bin TL fiyat etiketine sahip.

        TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

        Yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak.

        TOGG ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLECEK?

        Ön siparişler internette resmi site üzerinden ve aynı zamanda mobil uygulama TRUMORE üzerinden yapılabilecek.

        Kullanıcılar, Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazına ön sipariş verme hakkı elde edebilecek.

        Uygulama için açılan Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, uygulamada neler yapılabileceğine dair detaylar verildi. Buna göre uygulama, '"Kazan, Gez, Eğlen, Geliştir" konseptini hayata geçirildi. Tüm bu deneyimlerin yanı sıra Trumore platformu üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak.

        KURAYLA BELİRLENECEK

        Ön siparişlerin ardından Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'a sahip olacak isimler kurayla belirlenecek.

            İLK TESLİMAT NE ZAMAN?

            İlk teslimat tarihinin ise Nisan ayı içerisinde olması bekleniyor.Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.

            200 beygirlik ve 400 beygirlik iki versiyon sunan C-SUV modelinde arkadan itişli, dört tekerlekten çekişli, iki motorlu ve tek motorlu olacak şekilde farklı opsiyonlar mevcut. Pil paketleri de içeriğine göre değişecek olan araç, iki farklı menzil seçeneği (300-500 km) ile sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş sunacak.
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            Haberler Otomobil TOGG taksit, ön ödeme, kredi, alım, başvuru detayları! TOGG satış şartları neler? 60 bin TL ödeyen...
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