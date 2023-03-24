2016 model BMW icradan satılığa çıkarıldı | İcradan satılık otomobil ilanları

T.C. Tarsus 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından satışa çıkarılan 2016 model BMW marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 1.100.000 muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 28.04.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

33NBM33 Plakalı , 2016 Model , BMW Marka , 5L Tipli , A5281514 Motor No'lu , WBA5A1103GD003174 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Motor Gücü 125HP , Motor Hacmi 1592cm3 , Rengi Beyaz , 33NBM33 plakalı 2016 modelaracın keşif tarihi itibariyle km'si 131176'dır. Beyaz renkli olup, araç temiz ve bakımlıdır. Ön kaputta lokal boya olduğu, aracın ön farlarının orjinal olmadığı, aracın ön camının değiştiği tespit edilmiştir.

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