2016 model Peugeot Partner icradan satılığa çıkarıldı

T.C. İzmir 5. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2016 model Peugeot Partner marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 300.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 21.04.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34NZ5002 Plakalı , 2016 Model , PEUGEOT Marka , partner 7 tip kamyonet Tipli , 10JBEM0520977 Motor No'lu , VF37N9HP0GJ716975 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Hacmi 1560cm3 , Rengi Gri , Silahçı Yediemin deposu otoparkında muhafaza edilen 34 NZ 5002 plakalı Aracın Bulunduğu Yer: Ayakkabıcılar Sitesi 6124/2 Sokak No:4/A Işıkkent/Bornova/İZMİR adresindedir.Cinsi : KAMYONET-BB Van Tipi : PARTNER TEPEE ACTİVE 1.6 HDI 92 FLRengi: GRİ (Köpekbalığı) Koltuk Sayısı : 5 (Beş)Silindir Hacmi: 1560 cc

Şasi No : VF37N9HP0GJ716975 Aracın anahtarı YOK ruhsatı YOK





İlana gitmek için tıklayınız