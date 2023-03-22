1 milyon TL altı SUV! CHERRY TIGGO 2023 TÜRKİYE güncel fiyat listesi... Cherry Türkiye'de! Fiyatı belli oldu!

Çinli otomobil üreticisi Chery'nin Türkiye fiyatı belli oldu. Araba almak isteyenler tarafından merakla beklenen Cheryy'nin fiyatı kaskodan anlaşıldı. Peki, Cherry Omoda fiyatı ne kadar? İşte detaylar...
|Versiyon
|Liste Fiyatı
|Lansman Fiyatı
|Comfort
|860.000
|810.000 TL
|Luxury
|920.000
|870.000 TL
|Excellent
|980.000
|930.000 TL
CHERY OMODA 5 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
Çinli otomotiv üreticisi Chery, ürün gamındaki başarılı SUV modelleriyle Türkiye pazarına geri döndü İlk satışa sunulduğu pazarlardan biri Türkiye olan yeni Chery Omoda 5'in fiyatı lansmana özel 810.000 TL'den başlıyor.