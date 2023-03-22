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    • Otomobil
    • 22.03.2023 11:26
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    • 22.03.2023 11:26
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    1 milyon TL altı SUV! CHERRY TIGGO 2023 TÜRKİYE güncel fiyat listesi... Cherry Türkiye'de! Fiyatı belli oldu!

    Türkiye pazarına 5 yılın ardından yeniden giriş yapan ve ilk etapta 3 farklı SUV modeli Türk tüketicinin beğenesine sunacak Chery'nin fiyatı ortaya çıktı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Cherry Türkiye’de! Fiyatı belli oldu!

    Çinli otomobil üreticisi Chery'nin Türkiye fiyatı belli oldu. Araba almak isteyenler tarafından merakla beklenen Cheryy'nin fiyatı kaskodan anlaşıldı. Peki, Cherry Omoda fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

    CHERY OMODA 5 FİYAT LİSTESİ 2023
    Versiyon Liste Fiyatı Lansman Fiyatı
    Comfort 860.000 810.000 TL
    Luxury 920.000 870.000 TL
    Excellent 980.000 930.000 TL

    CHERY OMODA 5 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

    Çinli otomotiv üreticisi Chery, ürün gamındaki başarılı SUV modelleriyle Türkiye pazarına geri döndü İlk satışa sunulduğu pazarlardan biri Türkiye olan yeni Chery Omoda 5'in fiyatı lansmana özel 810.000 TL'den başlıyor.

        CHERY OMODA 5 DONANIM OPSİYONLARI

        Comfort paket

        Ön, yan ve perde hava yastıkları
        Otomatik far ve silecek
        20.5 inç LCD ekran
        Anahtarsız giriş ve çalıştırma
        Geri görüş kamerası
        Otomatik klima
        Hız sabitleyici
        17 inç alüminyum jant
        Ambiyans aydınlatma (64 renk)

        Luxury paket

        360 derece görüş sistemi
        Açılabilir cam tavan
        Otomatik bagaj kapağı
        Elektrikli sürücü koltuğu (6 Yönlü)
        Isıtmalı ön koltuklar
        Çift bölgeli ön klima
        Gelişmiş güvenlik paketi
        18 inç alüminyum jant
        Deri koltuklar

        Excellent paket

        Elektrikli yolcu koltuğu
        Ön koltuk havalandırma
        Orta hava yastığı
        Akıllı sesli komut sistemi
        SONY ses sitemi
        Model ışık imzası
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        Haberler Otomobil 1 milyon TL altı SUV! CHERRY TIGGO 2023 TÜRKİYE güncel fiyat listesi... Cherry Türkiye'de! Fiyatı belli oldu!
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