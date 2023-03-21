Cherry Türkiye'de! Fiyatı belli oldu! 1 milyon TL altı SUV! CHERRY TIGGO 2023 TÜRKİYE güncel fiyat listesi....

Türkiye pazarına 5 yılın ardından yeniden giriş yapan ve ilk etapta 3 farklı SUV modeli Türk tüketicinin beğenesine sunacak Chery'nin fiyatı ortaya çıktı. İşte detaylar...
|Versiyon
|Liste Fiyatı
|Lansman Fiyatı
|Comfort
|860.000
|810.000 TL
|Luxury
|920.000
|870.000 TL
|Excellent
|980.000
|930.000 TL
CHERY OMODA 5 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
Çinli otomotiv üreticisi Chery, ürün gamındaki başarılı SUV modelleriyle Türkiye pazarına geri döndü İlk satışa sunulduğu pazarlardan biri Türkiye olan yeni Chery Omoda 5'in fiyatı lansmana özel 810.000 TL'den başlıyor.