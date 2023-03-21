Cherry Türkiye'de! Fiyatı belli oldu! 1 milyon TL altı SUV! CHERRY TIGGO 2023 TÜRKİYE güncel fiyat listesi....

CHERY OMODA 5 DONANIM OPSİYONLARI

Comfort paket

Ön, yan ve perde hava yastıkları

Otomatik far ve silecek

20.5 inç LCD ekran

Anahtarsız giriş ve çalıştırma

Geri görüş kamerası

Otomatik klima

Hız sabitleyici

17 inç alüminyum jant

Ambiyans aydınlatma (64 renk)