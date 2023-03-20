İcradan satılık 2011 model BMW 520 marka araç

Çeşme İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2011 model BMW 520 marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 130.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 19.04.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

Bilirkişilerce ihale konusu 33DP700 Plakalı, 2011 Model, BMW Marka, 520 D. Tipli, 77567611 Motor No'lu, WBAFW1103BC648086 Şasi No'lu, Beyaz renkli ikinci el araç üzerinde çıplak göz ile yapılan incelemede; araca ait ön panjurun komple sökük olduğu, ön sağ ve sol farların komple sökük olduğu, ön tamponun olmadığı, ön tescil plakasının olmadığı, sol ön kapı altındaki kaporta kısmında vuruk izi olduğu, arka sol ve sağ stop lambalarının komple sökük olduğu, arka sağ tamponda sürtünme olduğu, boya aksamının sağlam durumda olduğu, döşeme kısmı olan koltukların iyi durumda olduğu, araca ait bütünleyici parcalardan olan motor, şanzıman ve motor elektronik beyninin sökük olduğu (araç üzerinde bulunmadığı), akünün olmadığı, otomatik vitesli olan aracın araç tescil belgesinin (ruhsatının) olmadığı ama kontak anahtarının olduğu, dış lastiklerin yıpranma oranının ise %50 civarında olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu araç üzerinde yapılmış olan tespitler sonucu çıplak göz ile tespiti mümkün olabilen ayıpların var olduğu ve bütünleyici parçaları sökülen halihazırda ayıplı durumdaki ikinci el aracın piyasada satılabilir rayiç değerinin yaklaşık 130.000.00-TL (Yüz Otuz Bin Türk Lirası) olabileceği kanaatine varılmıştır.

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