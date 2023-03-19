TOGG alım şartları, kredi ve taksit bilgileri merak ediliyor.Türkiye'nin yerli yapım akıllı arabasının fiyatı bugün açılandı. TOGG'un 160 kilowatt gücündeki versiyonlarındaki fiyatlarda yaklaşık yüzde 21 oranında düşüş beklenirken, Togg T10X 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak, uzun menzilli V2 RWD modelinin fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL sahip olacak. Ayrıca ön sipariş ve ilk teslimat tarihi de netleşti. Peki, TOGG alım şartları neler? İşte detaylar...
En baz paket 953 bin TL başlayan fiyat ile satışa sunulurken, aynı menzil değerine sahip, yani 314 kilometre menzil değeri sunan versiyonun dolu paketi 1 milyon 55 bin TL fiyat etiketine sahip.