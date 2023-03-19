2022 Model Wolkswagen marka araç icradan satılığa çıkarıldı

Sivas İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2022 Model Wolkswagen marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 1.650.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 11.04.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34 FVS 280 Plakalı, 2022 Model, VOLKSWAGEN Marka , 3C Tipli , DPC966693 Motor No'lu, WVWZZZ3CZNE062596 Şasi No'lu, Vites Tipi Otomatik, Motor Hacmi 1498 cm3, Rengi Mavi, Dosyaya ibraz edilen bilirkişi raporuna göre; satış konu aracın 2022 model olduğu, Markası ve cinsinin Volkswagen Otomobil 3C olduğu, koltuk sayısının 5 olduğu, Vİtes tipinin otomatik olduğu, Renginin Mavi olduğu, Silindir hacminin 1498 cm³ olduğu, motor gücünün 110 KW olduğu, Azami yüklü ağırlığının 2000 kg olduğu, çalışma km'sinin 1972 km olduğu, Otomobilin incelemesinde camların, iç dış aynaların, farların, döşemesinin, kaportasının çok iyi durumda oldukları ve faal olarak çalıştığı, ön ve arka plakaları araç içerisinde oldukları, anahtarının olduğu ve ruhsatının olmadığı tespit edilmiş, denilmiştir.

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