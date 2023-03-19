2018 model Passat marka araç icradan satılığa çıkarıldı

Küçükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2018 model Passat marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 950.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 31.03.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

PLAKA : 34 BHJ 342

MARKASI & MODEL: VOLKWAGEN PASSAT &2018

CİNSİ : OTOMOBİL

KULLANIM ŞEKLİ & KOLTUK SAYISI YOLCU NAKLİ & 5 KİŞİ

SİLİNDİR HACMİ : 1968

RENGİ : SİYAH

YAKIT CİNSİ-VİTES TÜRÜ : DİZEL& OTOMATİK

KULLANIM AMACI HUSUSİ

KİLOMETRE : 111133 KM.

TESCİL AÇIKLAMA PASSAT 3C

KDV ORANI : %1

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