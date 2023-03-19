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    • Otomobil
    • 19.03.2023 13:21
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    • 19.03.2023 13:21
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    2018 model Passat marka araç icradan satılığa çıkarıldı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. İcradan satılığa çıkarılan araç ilanlarının yer aldığı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 2018 model Passat marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    İkinci elde ucuz otomobil fırsatı!

    Küçükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2018 model Passat marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 950.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 31.03.2023 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    PLAKA : 34 BHJ 342
    MARKASI & MODEL: VOLKWAGEN PASSAT &2018
    CİNSİ : OTOMOBİL
    KULLANIM ŞEKLİ & KOLTUK SAYISI YOLCU NAKLİ & 5 KİŞİ
    SİLİNDİR HACMİ : 1968
    RENGİ : SİYAH
    YAKIT CİNSİ-VİTES TÜRÜ : DİZEL& OTOMATİK
    KULLANIM AMACI HUSUSİ
    KİLOMETRE : 111133 KM.
    TESCİL AÇIKLAMA PASSAT 3C
    KDV ORANI : %1

    İlana gitmek için tıklayınız

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    Haberler Otomobil 2018 model Passat marka araç icradan satılığa çıkarıldı
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