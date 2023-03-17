TOGG ön sipariş Şubat 2023'te başlayacak. Başkan Erdoğan fiyatların da Şubat ayında açıklanacağını duyurdu.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş açılış öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Biz 1 sene önce bataryayı üretmek, geliştirmek için bir anlaşma yaptık onun çalışmalarına başladık. Bir taraftan onları göreceksiniz bir taraftan TOGG'u göreceksiniz.

Dün renklerimizi paylaştık. Renklerimizle tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz. Dijital dünyanın gelişmesiyle bizim aracımız nihayetinde evimizin bir parçası oluyor. Alışverişi ödemek isterseniz, seyahat etmek isterseniz bunları da yapabilirsiniz. Üçüncü yaşam alanı olarak tanımladığımız bir alan. TOGG için yapılan anlaşmaları tek tek duyuruyoruz.