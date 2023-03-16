CEO Gürcan Karakaş duyurdu! TOGG çarpışma testi sonuçları! TOGG Euro NCAP testinden 5 yıldız aldı mı?

TOGG'un satış fiyat listesi ve ön sipariş tarihleri belli oldu. Bu kapsamda TOGG sahibi olmak isteyenler, başvuru tarihleri ve şartlarını araştırmaya başladı. T10X modeli için ön siparişler çekilişle belirleneceği belirtilirken, Trumore uygulamasını indiren veya Togg web sitesi üzerinden Tru.ID oluşturan kullanıcılar 60 bin TL ön ödeme yaparak çekilişe katılabilecek. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOGG çarpışma testi yer alıyor. Peki, TOGG .arpışma testinden geçti mi? TOGG Euro NCAP test sonucu nasıl? İşte detaylar...