TOGG satış şartları neler? 16 Mart 2023 TOGG taksit, ön ödeme, kredi, alım, başvuru detayları! 60 bin TL ödeyen...

Togg Suv modelinin 310 kilometre benzinli versiyonunun 1 milyon 90 bin TL'den başlaması, en uzun menzilli modelinde ise fiyatın 1 milyon 290 bin TL olması planlanıyordu, ancak Togg T10X 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak, uzun menzilli V2 RWD modelinin fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL'den satışa sunulacak. Peki, TOGG satış ve alım şartları neler? İşte merak edilenler...