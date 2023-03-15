TOGG satış şartları neler? 16 Mart 2023 TOGG taksit, ön ödeme, kredi, alım, başvuru detayları! 60 bin TL ödeyen...

Togg Suv modelinin 310 kilometre benzinli versiyonunun 1 milyon 90 bin TL'den başlaması, en uzun menzilli modelinde ise fiyatın 1 milyon 290 bin TL olması planlanıyordu, ancak Togg T10X 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak, uzun menzilli V2 RWD modelinin fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL'den satışa sunulacak. Peki, TOGG satış ve alım şartları neler? İşte merak edilenler...
En baz paket 953 bin TL başlayan fiyat ile satışa sunulurken, aynı menzil değerine sahip, yani 314 kilometre menzil değeri sunan versiyonun dolu paketi 1 milyon 55 bin TL fiyat etiketine sahip.