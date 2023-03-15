TOGG FİYAT KARŞILAŞTIRMA | Fiyat belli oldu! TOGG rakipleri kimler? 2023 C Segment SUV sıfır otomobil fiyat listesi...

TOGG fiyatları belli oldu. Türkiye çok uzun yılların ardından yeniden kendi yerli markası ile otomotiv sektöründe rekabet edebilecek Togg'un önümüzdeki dönemde rakibi olacak diğer ülkelerin yerli otomobillerinin kimler olduğu araştırılıyor. Peki, TOGG rakipleri kimler? TOGG fiyat karşılaştırma nasıl yapılır? İşte TOGG özellikleri ve rakiplerinin karşılaştırması...
TOGG'UN FİYATI NE KADAR?
- V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL
- V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL
- V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL
C SEGMENTİ SUV MODELLERİ 2022
Volkswagen Tiguan
1.135.400 TL
Peugeot 3008
1.188.000 TL