Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 15.03.2023 22:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.03.2023 22:26
    ABONE OL

    TOGG çarpışma testi sonuçları! CEO Gürcan Karakaş duyurdu! TOGG Euro NCAP testinden 5 yıldız aldı mı?

    TOGG'un satış fiyat listesi ve ön sipariş tarihleri belli oldu. Bu kapsamda TOGG sahibi olmak isteyenler, başvuru tarihleri ve şartlarını araştırmaya başladı. T10X modeli için ön siparişler çekilişle belirleneceği belirtilirken, Trumore uygulamasını indiren veya Togg web sitesi üzerinden Tru.ID oluşturan kullanıcılar 60 bin TL ön ödeme yaparak çekilişe katılabilecek. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOGG çarpışma testi yer alıyor. Peki, TOGG .arpışma testinden geçti mi? TOGG Euro NCAP test sonucu nasıl? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TOGG çarpışma testi sonuçları!

    TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Euro NCAP çarpışma testleri hakkında açıklamada bulundu. Togg, zorlu kış şartlarının devam ettiği Arjantin'da gerçekleştirdiği kış testinin başarıyla tamamladığını belirtilmişti.. Test aracı Arjantin'e, Türk Hava Yolları'nın hava kargo markası Turkish Cargo ile taşınmıştı. Peki, TOGG tüm testlerden geçti mi? İşte detaylar...

    TOGG EURO NCAP TESTİNDEN GEÇTİ Mİ?

    Geçmişte konuyla ilgili açıklamada bulunan Gürcan Karakaş testlerle ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı;

    "Otomobiller 16'sı yeni regülasyon olmak üzere 92 farklı teste tabi. Teste gönderilen araç sayısı aralık sonu itibarıyla toplam 165 olacak. Araçlar testlerini tamamlayıp tip onaylarını alacaklar. Avrupa tip onaylarının alınmasının ardından da siparişlerin gelmesiyle birlikte kullanıcıya yönelik seri üretim başlayacak. Mart ayı sonunda da TOGG modeli yollarda olacak. Testler bitmeden satış için araç üretmemiz söz konusu olamaz. Regülasyonlar sürekli değişiyor."

    "SATIŞA SUNULDUKTAN 1 YIL SONRA"

    "Euro NCAP, bir otomobil satışa sunulduktan sonra yapılır. Yani Euro NCAP ekipleri, TOGG'dan bağımsız piyasadan araçları alıp testini yapacak" açıklamasında bulunan TOGG CEO'su Karakaş testten beklentisinin 5 yıldız olduğunu belirtti.

        NCAP ZORUNLU MU?

        Yıldız derecelendirmesi yasal zorunlulukların dışındadır ve tüm yeni araçların Euro NCAP testlerine girmesi zorunlu değildir.

        NCAP TESTİ YILDIZLAR NE ANLAMA GELİYOR?

        5 yıldız

        Çarpışma korumasına yönelik toplam iyi performans. Sağlam çarpışmadan kaçınma ekipmanı ile donatılmış.

        4 yıldız

        Çarpışma korumasına yönelik toplam iyi performans. İlave çarpışmadan kaçınma teknolojisi mevcut olabilir.

        3 yıldız

        Yolcu koruma konusunda ortalama ile iyi arasında; ancak çarpışmadan kaçınma teknolojisi yok.

        2 yıldız

        Nominal çarpışma koruması; ancak çarpışmadan kaçınma teknolojisi yok.

        1 yıldız

        Marjinal çarpışma koruması.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Yavuz Ağıralioğlu istifaya hazırlanıyor
        Haberler Otomobil TOGG çarpışma testi sonuçları! CEO Gürcan Karakaş duyurdu! TOGG Euro NCAP testinden 5 yıldız aldı mı?
            loading
            SON DAKİKA