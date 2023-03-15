TOGG çarpışma testi sonuçları! CEO Gürcan Karakaş duyurdu! TOGG Euro NCAP testinden 5 yıldız aldı mı?

TOGG EURO NCAP TESTİNDEN GEÇTİ Mİ?

Geçmişte konuyla ilgili açıklamada bulunan Gürcan Karakaş testlerle ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı;

"Otomobiller 16'sı yeni regülasyon olmak üzere 92 farklı teste tabi. Teste gönderilen araç sayısı aralık sonu itibarıyla toplam 165 olacak. Araçlar testlerini tamamlayıp tip onaylarını alacaklar. Avrupa tip onaylarının alınmasının ardından da siparişlerin gelmesiyle birlikte kullanıcıya yönelik seri üretim başlayacak. Mart ayı sonunda da TOGG modeli yollarda olacak. Testler bitmeden satış için araç üretmemiz söz konusu olamaz. Regülasyonlar sürekli değişiyor."