TOGG çarpışma testi sonuçları! CEO Gürcan Karakaş duyurdu! TOGG Euro NCAP testinden 5 yıldız aldı mı?

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Euro NCAP çarpışma testleri hakkında açıklamada bulundu. Togg, zorlu kış şartlarının devam ettiği Arjantin'da gerçekleştirdiği kış testinin başarıyla tamamladığını belirtilmişti.. Test aracı Arjantin'e, Türk Hava Yolları'nın hava kargo markası Turkish Cargo ile taşınmıştı. Peki, TOGG tüm testlerden geçti mi? İşte detaylar...
TOGG EURO NCAP TESTİNDEN GEÇTİ Mİ?
Geçmişte konuyla ilgili açıklamada bulunan Gürcan Karakaş testlerle ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı;
"Otomobiller 16'sı yeni regülasyon olmak üzere 92 farklı teste tabi. Teste gönderilen araç sayısı aralık sonu itibarıyla toplam 165 olacak. Araçlar testlerini tamamlayıp tip onaylarını alacaklar. Avrupa tip onaylarının alınmasının ardından da siparişlerin gelmesiyle birlikte kullanıcıya yönelik seri üretim başlayacak. Mart ayı sonunda da TOGG modeli yollarda olacak. Testler bitmeden satış için araç üretmemiz söz konusu olamaz. Regülasyonlar sürekli değişiyor."
"SATIŞA SUNULDUKTAN 1 YIL SONRA"
"Euro NCAP, bir otomobil satışa sunulduktan sonra yapılır. Yani Euro NCAP ekipleri, TOGG'dan bağımsız piyasadan araçları alıp testini yapacak" açıklamasında bulunan TOGG CEO'su Karakaş testten beklentisinin 5 yıldız olduğunu belirtti.