Fiyat belli oldu! TOGG rakipleri kimler? TOGG FİYAT KARŞILAŞTIRMA | 2023 C Segment SUV sıfır otomobil fiyat listesi...

Türk mühendisler tarafından tasarlanarak geliştirilen, Ar-Ge çalışmaları Türkiye'de yapılan, Türk tedarikçilerin ürettiği parçaları kullanan ve Türk girişimlerin teknolojilerini bünyesinde barındıran yerli otomobil, Türk otomotiv sanayisinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
TOGG'UN FİYATI NE KADAR?
- V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL
- V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL
- V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL
C SEGMENTİ SUV MODELLERİ 2022
Volkswagen Tiguan
1.135.400 TL
Peugeot 3008
1.188.000 TL