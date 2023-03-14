2016 model Renault Fluence icradan satılığa çıkarıldı

Seydişehir İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2016 model Renault Fluence marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 335.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 04.04.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34RL1024 Plakalı, 2016 Model, RENAULT Marka, K9KN837R013873 Motor No'lu, VF1LZLF0E55761101 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Gri, Müdürlüğümüzün 2022/355 Talimat sayılı dosyasında satışa konu 34RL1024 plakalı, Gri renkli, 2016 Model, Renault Fluence marka, 1.5 dCİ Touch Dizel, Otomatik vitesi araç Makine Mühendisi bilirkişi tarafından incelenmiş ve bilirkişi raporunda şu hususlara yer verilmiştir: Araç içerisinde herhangi bir özel eşya, evrak vb. başka bir şeyin bulunmadığı, torpido gözünde araca ait arıza ve bakım kitapçığı bulunduğu, bagaj bölümü açılamadığından bagaj ile ilgili herhangi bir inceleme ve tespit yapılamadığı, araç koltuklarının tamamında yıkama sonrası oluşan deterjan izleri ve kalıntılarının olduğu, aracın motor kısmında fiziki bir eksiklik bulunmadığı, aküsünün üzerinde takılı olduğu ancak boş olduğu, aracın kontak anahtarı ve ruhsatının araç yediemin otopark işletmeciliğinde olduğu tespit edilmiş olup aracın aküsünün boş olmasından dolayı çalıştırılamaması sebebiyle aracın motor ve güç aktarma organlarının fiili durumu ve aracın km göstergesinin kaç km olduğu ile ilgili herhangi bir durum tespit edilememiştir. Yukarıda yazılı bilgiler ışığında ve piyasa araştırması neticesinde satışa konu aracın 335.000,00 TL olabileceği tespit edilmiştir.



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