2011 model Peugeot partner icradan satılığa çıkarıldı

Körfez İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2011 model Peugeot partner marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 110.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 05.04.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

10V1215 Plakalı , 2011 Model , PEUGEOT Marka , 79HX Tipli , 10JBCB0200674 Motor No'lu , VF37F9HXCBJ600854 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Çekiş Tipi Önden çekiş , Rengi Beyaz , 10V1215 Plakalı Peugeot Partner Marka, 79HX Tipli, 2011 Model, Dizel, Kullanım amacı yük nakli, Manuel Vites, 3 koltuk sayılı, Silindir Hacmi 1560, Motor No 10JBCB0200674 , Şase No:VF37F9HXCBJ600854 nolu, Cinsi Kapalı Kasa Kamyonet araç üzerinde yapılan incelemede anahtarının mevcut olmadığı,motorun çalışıtırılıp kontrol edilemediği, lastiklerin eski olduğu, sağ stop lambasının kırık olduğu, sağ arka yan ve köşe kısmı kaportada eziklerin olduğu, arka plaka aydınlatması ve arka cam sileceğinin eskik olduğu, aracın mıhtelif yerlerinde çizik olduğu tespit edildi..



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