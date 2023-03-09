2005 model Fiat Doblo icradan satılığa çıkarıldı

Burhaniye İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2005 model Fiat Doblo marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 100.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 20.04.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

16LE448 Plakalı , 2005 Model , FIAT Marka , DOBLO CARGO 1.2 Tipli , 223A50002862460 Motor No'lu , NM422300007067313 Şasi No'lu , Rengi Gri ,

1-Bahse konu Arac, 2005 model FIAT marka DOBLO CARGO 1.2 tipindedir.

2-Araç Beyaz gri te olup Şase numarası NM422300007067313dır.

3-Araç ın yakıt cinsi Benzin+Lpg dir.

4-Aracın A.Y.A 1596 kg.dır

5-Aracı cinsi kamyonettir.

6- Aracın silindir hacmi 1242 cm3 dür.

b.Araç üzerinde yapılan incelemede ;

1-Arac ın anahtarı mevcut olup, ruhsatı yoktur.

2-Aracın çalıştırıldığı ve Araç,ın 242.475km de olduğu, Yapılan kontrolde, şase numarasının ruhsat kaydına uygun olduğu, kaportada muhtelif çiziklerin olduğu, ön deki sağ ve sol far ın solmuş olduğu, lastiklerin durumunun iyi seviyede olmadığı, arka bagaj kapısında lokal olarak hasarın olduğu, arka sol çamurluğun kırık olduğu, el freninin bozuk olduğu, motorda yağ kaçağının olduğu tespit edilmiştir.

şeklinde bilirkişi raporunda belirtilmiştir.



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