2011 model Seat marka araç icradan satılığa çıkarıldı

İstanbul 19. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2011 model Seat marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 340.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 04.04.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34 DSK399 Plakalı, SEAT Marka, 2011 Model , LEON 1.6 TDI CRI Tipli, CAYG40248 Motor No'lu, VSSZZZ1PZCR006288 Şasi No'lu, Mavi Renk, 1598 Silindir Hacimli, Yakıt Dizel, Otomobil. Aracın ruhsatının ve anahtarının bulunmadığından araç çalışır durumda görülemediği, aracın motor / mekanik elektrik / elektronik ve yürür aksamındaki eksikliklerin tespit edilemediği, yeterli teknik bilgilere erişilemediği, aracın km'si okunamadığı, ayrıca, aracın ön ve arka tampon tornaklarının kısmen yerinden çıkmış olduğu, sağ çamurlukta ve arka bagaj kapağında eziklerin bulunduğu, araçta muhtelif çizik ve eziklerin olduğu görülmüştür.

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