2013 model Fiat marka araç icradan satılığa çıkarıldı

Afyonkarahisar İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2013 Model Fiat marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 200.400 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 18.04.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

03YB036 Plakalı , 2013 Model , FIAT Marka , 263A20005224534 Motor No'lu , NM426300006132763 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz ,Aracın kilometresi okunamadı, aracın bir çok parçası üzerinden sökülmüş. Aracın genel durumu; yapılan inceleme ve tespitte motor numarası parça sökme işlemi gerektirdiğinden okunamadı ancak polnet kayıtlarından alındı. Aracın elektronik kontrol ünitesi yok, arka koltuklar ve ön yolcu koltuğu yok, motor üst koruma kapağı ve bazı hortum bağlantılı parçaları ve kablo bağlantılı parçaları yok, akü yok, sol yan ayna sinyali kırık, tavanın sol ön tarafında çökme var, turbo hortumu yok, hava akış metre yok, stepne kriko ve bijon anahtarı yok. Lastiklerin durumu; tekerlerde demir jant var, jant kapağı var. Lastikler yeni tarihli olup lastik diş kalınlıkları 6-6,5 mm civarında. İç mekânın ve döşemelerin durumu; ön yolcu koltuğu ve arka koltuklar sökülmüş. Aracın orijinal Multimedyası var. Aracın eksik parçaları; elektronik kontrol ünitesi, arka koltuklar ve ön yolcu koltuğu, motor üst koruma kapağı, akü, stepne kriko ve bijon anahtarı, turbo hortumu yok, hava akış metre ve bazı hortum bağlantılı parçaları ve kablo bağlantılı parçaları Tespit edilen eksik parçaların haricinde ilave parçalar çıkabilir. Onarım gerektiren durumlar; aracın sol yan ayna sinyali kırık, tavanın sol ön tarafında çökme var kaporta, boya, elektrik ve döşeme işçiliği yapılması gerekir. Aracın dış gözlemsel durumu; aracın dış gözlemsel incelemesinde yukarıda belirtildiği gibi sürtünme ve taş izleri mevcut.

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