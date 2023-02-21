2013 model Ford Mondeo icradan satılığa çıkarıldı

Kahramankazan İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2013 model Ford Mondeo marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 225.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 28.03.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



41VF106 Plakalı , 2013 Model , FORD Marka , MONDEO 1.6 TDCI 115 HP Tipli , DU08533 Motor No'lu , WF0DXXGBBDDU08533 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Çekiş Tipi Önden çekiş , Rengi Siyah , Aracın ruhsatı bulunmamaktadır. Anahtarları mevcuttur. Araç yerinde çalıştırılamamıştır. Kilometresi tespit edilememiştir. Aracın ana iskeletinde ve şasisinde ağır hasar bulunmamaktadır. Motor aksamının yoğun tozlu, kirli, kısmi çamurlu ve çeşitli bölgelerinde örümcek ağları olduğu görülmüş olup, motor aksamının yoğun bakımsız durumda olduğu değerlendirilmiştir. Motor aksamı plastik bölümlerinde renk solması şeklinde deformeler ve yıpranmalar bulunmaktadır. Motor kaputu uç kesimleri ile ön tamponunda minimal iz şeklinde hasarlar ve boya dökülmeleri vardır. Aracın iç aksamının hasarsız durumda bulunduğu, teybinin ve multimedyasının mevcut olduğu, tavan döşemelerinin hafif kirli, koltuk ve kapı döşemelerinde kirlenme ve lekelenmelerin bulunduğu, taban kesimlerinin bakımsız durumda olduğu, arka cam filminde deforme ve yıpranmaların bulunduğu görülmüştür. Aracın sol ön kapı kolunda yoğun sürtme sonucu oluşan boya hasarı, sol ön kapı kapanma yerlerinde belirgin mini boya dökülmeleri, sol arka kapıda sürtme sonucu oluşan kaporta ve boya hasarları, sağ arka kapıda tahmini 15 cm uzunluğunda belirgin kalın ve derin çizikler bulunmaktadır. Kaporta aksamında; çeşitli bölgelerde minimal ebatlı çizik, gamze, şeklinde göçük, ezik, noktasal hasarlar, boya dökülmesi vbküçük hasarlar vardır. Arka tamponda sürtme sonucu oluşan hasarlar mevcuttur. Arka tampon alt spoylerinin kırık ve yerde olduğu görülmüştür. Aracın lastiklerinin diş derinliği ortalama 5.00 milimdir. Lastiklerin üzerinde uzun süre kullanılmamasından kaynaklanan yıpranmalar bulunmakta olup, yıpranma durumunun % 60 seviyesinde olduğu değerlendirilmiştir. Aracın sol ön lastiği patlak, diğer lastikler inik durumdadır. Aracın dış plastik aksamlarında, uzun süre aracın güneş altında kalmasından deformeler ve yıpranmalar bulunmaktadır. Boya kalınlık ölçme cihazı ile yapılan kontrolde, aracın kaporta aksamında sonradan boyanmış parçaya rastlanmamıştır.

Tramer kayıtlarında yapılan incelemede; 41 VF 106 plaka numaralı aracın, geçmiş dönemlere ait kaza kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.

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