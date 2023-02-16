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    • Otomobil
    • 16.02.2023 12:34
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    • 16.02.2023 12:34
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    2017 model Volkswagen marka araç icradan satışta

    Otomobil almak isteyenler son dönemde icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. İcradan satılığa çıkarılan araç ilanlarının yer aldığı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 2017 model Volkswagen marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    İcradan satılık 2017 model otomobil

    Şereflikoçhisar İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2017 model Volkswagen marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 555 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 09.03.2023 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı
    33 CVU 34 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , DDY060763 Motor No'lu , WVWZZZAUZHW379444 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Arka ve ön tampon çizikler mevcut, motorda yağ kaçakları mevcut, iç aksam kötü durumda, lastikler kötü durumda stepne mevcut.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Otomobil 2017 model Volkswagen marka araç icradan satışta
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