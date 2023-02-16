2017 model Volkswagen marka araç icradan satışta

Şereflikoçhisar İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2017 model Volkswagen marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 555 bin TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 09.03.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı

33 CVU 34 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , DDY060763 Motor No'lu , WVWZZZAUZHW379444 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Arka ve ön tampon çizikler mevcut, motorda yağ kaçakları mevcut, iç aksam kötü durumda, lastikler kötü durumda stepne mevcut.

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