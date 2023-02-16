2011 model Renault marka araç icradan satışta

Ürgüp İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2011 model Renault marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 205 bin TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 08.03.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı

50ABL705 Plakalı , 2011 Model , RENAULT Marka, M9TA672C007081 Motor No'lu , VF1MAF4CE44974881 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Rengi Beyaz, Satışa konu araç üzerinde keşif günü şaşi numarası dosyadaki ile araç üzerindeki eşleşti, araç plakaları araç üzerindeki ön ve arka yerinde takılı, araç kontak anahtarı mevcut, araç trafik tescil belgesi araçta yok, araç iç döşemeleri fiziki yapısı düzgün, araç kapı iç döşemeleri fiziki yapısı düzgün, araç çamurluk, sağ ön kapı, sağ orta kayar kapı ezik boyası dökülmüş, araç sol yan taraf orta kısım kaportada kısmi eziklikler bulunmakta, araç sağ dış yan ayna komple kırık, araç tekerlekleri %60 seviyesinde, araç aküsü yerinde ve çalışır durumda, araç motoru çalışır durumda, Frigorifik kasa içerisinde bulunan soğutucu çalışmadı, soğutucu parçaları sökülmüş montajı yapıldığında kullanılabilir. Frigorifik kasa iç ön kısım, iki yan kısım ve tavanın izolasyonlu döşemesi sökülmüş ve eksik, yenisi temin edilerek montajı yapılabilir

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