2015 model BMW marka araç icradan satışta

Kayseri Genel İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2015 model BMW marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 850 bin TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 07.03.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı

38VT055 Plakalı, 2012 Model, BMW Marka, 5L Tipli, 82007988 Motor No'lu , WBAFW1100CDU30182 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Kahverengi, Kontak anahtarı ve ruhsatın bulunmadığı, Ön ve arka plaka sökük durumda, Kapılar kilitli, koltuklar deri döşeme, otomatik vites, ileri - geri park sensörü, sun-ruf, yol bilgisayarı mevcut, camlar renkli, araç içerisi temiz ve bakımlı durumda, (camdan görüldüğü kadarıyla ) Lastikler iyi durumda, Ön tamponda küçük boya çatlakları mevcut, ön tampon sağ köşesi hafif çıkık durumda, çizikler mevcut, Kaporta genelinde muhtelif küçük çizikler, nokta şeklinde bir kaç boya atığı bulunsa da temiz, yeni görünümlü bir araç olduğu, Kontak anahtarı olmadığı için aracın çalıştırılamadığı, motor aksamı duyu ve göz kontrolünün yapılamadığı, Km değerinin okunamadığı, (varsa gizli kusurlarının görülemediği) Araç Karen Yedieminlik Otoparkı- Talatpaşa Mahallesi 621. Sokak No:60 Kocasinan/Kayseri Adresinde olup talipliler bu adreste görebilirler.

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