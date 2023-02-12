2015 model Mercedes Benz marka araç icradan satışta

Afyonkarahisar İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2015 model Mercedes Benz marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 806 bin 700 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 13.03.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı

03ACK767 Plakalı, 2015 Model, MERCEDES-BENZ Marka, 204 Tipli, R9MA500C010471 Motor No'lu, WDD2050371F155549 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Kasa Tipi Sedan, Rengi Siyah, Aracın ön plakası üzerinde arka plakası bagajda, anahtarı yok Aracın kilometresi 238.768 olduğu, Aracın kontak anahtarı mevcut olmadığı, Aracın temel mekanik parçaları ve motoru, soğutma ve fren sistemleri, güç aktarma organları ve vites kutusu ile diğer yardımcı ünitelerinin mevcut olduğu Aracın elektronik kontrol ünitesi üzerinden alınmış ve kesik kablo demeti bulunmakta, anahtarı yok, ön cam önü plastik ızgara ve arka plakası bagajda, motor koruma kapağı yok. Tekerlerde alaşım jant var. Döşemelerde kılıf yok, yırtık ve delik yok olduğu, kullanıma bağlı yıpranmışlık ve kirlilik mevcut. Dashboard (ön göğüs) ve iç trim aksamında, kapı iç döşemeleri herhangi bir eksiklik gözlenmedi. Aracın orijinal multimedyası var.

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