2001 model Fiat Ducato marka araç icradan satılığa çıkarıldı

İstanbul Anadolu 19. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2001 model Fiat Ducato araç icradan satılıktır marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 45.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 21.02.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34UID19 Plakalı , 2001 Model , FIAT Marka , DUCATO Tipli , 3236636 Motor No'lu , ZFA23000006007450 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Aracın tavan ön kısmında vuruklar-boya atmaları ile paslanmalar, ön tamponunda ezikler, sürtme izleri ve bağlantı tırlarından kırık olduğu için sağ taraf ve sol taraf vida ile tutturulmuş, sol ön çamurlukta macunlama yapılmış ve göçükle birlikte boya atmaları, sol dikiz aynasının üstünde sürtme izleri, sol kapıda vuru izleri ve çizikler, sol yan kısmın etek kısmında derin sürtme izlerine bağlı rötuşlar yapılmış ama çürümeler mevcut, sol arka çamurlukta da benzer işler mevcut olup sol yanın sacın da çizikler ve boya akmalarıyla rötuş izleri, aracın arka tamponda ezikler, sol ve sağ köşesinde sürtmeye izleri, arka kapı kanatlarında göçükler, vuruklar ve rötuşlar, sağ arka çamurlukta macunlama işlemi yapıldığı ve sürtme izleriyle boya akıntıları, arka sağ ve sol köşelerin üst kısımlarında vuruklar, sağ sürgülü kapının etek kısmında vuruklar ve bunlara bağlı olarak rötuşları, sağ kapıda vuruklar, sağ ön çamurlukta sürtme izleri korozyon ve rötuş izleri, ön camın yan direklerinde paslanmalar mevcut mevcut olup muhtelif bölümlerde paslanmalar mevcut oluşmuş ve korozyon başlangıcı olduğu, aynı zamanda sağ ön çamurluk iç davlumbazında kırıklar mevcut olduğu, Aracın kontak anahtarı olmadığından, içerisine girilemedi, motoru çalıştırılamadı, motor ve mekanik aksamının durumu tespit edilemedi, Lastiklerinin bitik durumda olduğu, Aracın ana karkas ve kaporta aksamında çizik ve vurukların mevcut olduğu, Tespit edilmiştir.





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