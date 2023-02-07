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    • Otomobil
    • 07.02.2023 15:33
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    • 07.02.2023 15:33
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    2017 model Nissan araç icradan satışta! Detaylar netleşti

    Otomobil almak isteyenler son dönemde icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. İcradan satılığa çıkarılan araç ilanlarının yer aldığı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 2017 model Nissan marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Araç alacaklar dikkat! İcradan satışa çıktı

    Espiye Satış Memurluğu tarafından satışa çıkarılan 2017 model Nissan marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 700 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 14.03.2023 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı
    28YD149 Plakalı , 2017 Model , NISSAN Marka , J11 Tipli , R9ME414C382348 Motor No'lu , SJNFDAJ11U2099100 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Motor Gücü 96HP , Rengi Beyaz , Araç 2017 model olup,77016 kilometrededir. Anahtar ve ruhsatı mevcuttur

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    Haberler Otomobil 2017 model Nissan araç icradan satışta! Detaylar netleşti
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