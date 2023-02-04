2021 model Fiat Egea icradan satılığa çıkarıldı

Bulancak İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2021 model Fiat Egea marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 392.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 22.02.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

28ACD609 Plakalı , 2021 Model , FIAT Marka , 843A10002876938 Motor No'lu , ZFA35600006V49243 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Fiat Marka Egea ticari isimli 28 ACD 609 plakalı araç Anahtarı Mevcuttur. Araç Çalışır vaziyettedir . Araç için yapılan teknik ve görsel incelemeler sonucu fiziki herhangi bir kusur tespit edilmemiştir.Keşif tarihinde aracın güncel kilometre değeri 2.612 km olarak tespit edilmiştir. Tramer Sorgulamasında herhangi bir kayıt bulunamamıştır .Aracın mevcut durumu ve tramer sorgulaması neticesinde 392.000 türk lirası olarak değeri tespit edilmiştir.

İlana gitmek için tıklayınız