Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 04.02.2023 16:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.02.2023 16:58
    ABONE OL

    2021 model Fiat Egea icradan satılığa çıkarıldı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. İcradan satılığa çıkarılan araç ilanlarının yer aldığı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 2021 model Fiat Egea marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Ucuz otomobil alacaklar dikkat! İlan yayında

    Bulancak İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2021 model Fiat Egea marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 392.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 22.02.2023 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    28ACD609 Plakalı , 2021 Model , FIAT Marka , 843A10002876938 Motor No'lu , ZFA35600006V49243 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Fiat Marka Egea ticari isimli 28 ACD 609 plakalı araç Anahtarı Mevcuttur. Araç Çalışır vaziyettedir . Araç için yapılan teknik ve görsel incelemeler sonucu fiziki herhangi bir kusur tespit edilmemiştir.Keşif tarihinde aracın güncel kilometre değeri 2.612 km olarak tespit edilmiştir. Tramer Sorgulamasında herhangi bir kayıt bulunamamıştır .Aracın mevcut durumu ve tramer sorgulaması neticesinde 392.000 türk lirası olarak değeri tespit edilmiştir.

    İlana gitmek için tıklayınız

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    39 il 260 bin araç! Fırsatçılar yandı
    Haberler Otomobil 2021 model Fiat Egea icradan satılığa çıkarıldı
        SON DAKİKA