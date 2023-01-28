2018 model Opel Astra Sports Tourer icradan satılığa çıkarıldı

Büyükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2018 model Opel Astra Sports Tourer marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 610.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 21.02.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34BBC781 Plakalı , 2018 Model , OPEL Marka , ASTRA SPORTS TOURER Tipli , A3180118HTKX0683LVL Motor No'lu , W0VBF8EG5J8032026 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Keşif günü, Aracın anahtarının yediemin otoparkında mevcut olmaması sebebi ile motor kaputu açılamamış ve gözle inceleme yapılamadığından herhangi bir eksiği tespit edilememiştir. Aracın gözle görülemeyen elektrik, motor ve şanzıman aksamının eksik ve hasarlı olup olmadığı görülememiştir, Aracın anahtarının yediemin otoparkında mevcut olmaması sebebi ile aracın kilometresi kontrol edilememiş ve fotoğraflandırılamamıştır. Motor numarasının motor alt kısımda olmasından dolayı gözle tespit yapmak mümkün olmamıştır, Aracın Şasi numarasının kontrolü ön camda çakılı olan künyesinden tespit edilerek rapora yazılmıştır. Aracın başında yapılan incelemede kapılarının kilitli olduğu, çalışıp çalışmadığı kontrol edilmek istenildiğinde aracın anahtarları olmadığı için çalıştırılamadığı, yürür vaziyette olup olmadığı tespit edilememiştir. Araç üzerinde yapılan genel incelemede, sağ sol yan camlarının sağlam, ön camın sağlam olduğu, arka camın sağlam olduğu, sağ aynanın sağlam, sol dış aynanın sağlam olduğu, Sağ farının sağlam, sol farının sağlam olduğu, sağ arka stop lambasının sağlam, sol arka stop lambasının sağlam olduğu, jant ve lastiklerinin iyi olduğu görüldü. Araç çalışmadığı için kilometresi Tespit edilememiştir. Genel olarak sağ ve sol ön koltuk döşemelerinin iyi olduğu, arka koltukların iyi olduğu, ön konsol iyi olduğu, iç plastik aksamlarının iyi olduğu, Teybinin yerinde olduğu, stepne lastiğinin görülemediği, araç çalıştırılamadığı için beyninde ve Sensörlerinde sorun olup olmadığı tespit edilemedi. Otopark yetkili tarafından verilen bilgiye göre aracın ruhsatının olmadığı, anahtarlarının olmadığı, ön ve arka plakasının olduğu belirtilmiştir. Araç üzerinde değişen parça kontrolünün yapılamadığı, bazı parçaların onarılarak boyanmış olduğu aracın kupa boyasının muhtelif yerlerinde çiziklerinin, eziklerin olduğu, genel olarak aracın kondisyonunun ve görünümünün emsallerine göre normal olduğu, aracın bu hali ile motorlu taşıt vasfı taşıdığı görüldü. Tespite konu aracın otoparka ta yatma süresi göz önünde bulundurularak çalıştırılmadan önce motor sıvısı, mekanik ve lastik bakımlarının yapılması önerilir.

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